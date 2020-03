Vědecky potvrzeno: Různé melodie budíku mají vliv na ranní ospalost

Než nastala doba chytrých mobilů, vstávali jsme za zvuku pípajících elektronických hodin nebo velmi hlasitě zvonících mechanických budíků s kovovými kloboučky. A hrstka lidí by mohla vyprávět o vstávání při kohoutím kokrhání. Dnes už je naprosto běžné, že probouzení necháváme na smartphonech či chytrých hodinkách. Již několikrát bylo vědecky dokázáno, že je efektivita probuzení závislá na různých fázích spánku. Toho využívají aplikace, které se pokoušejí uživatele probouzet ve správnou chvíli. Aby bylo pro organizmus ukončení spánku co nejpříjemnější. Kromě samotné doby probuzení jde ale i o další aspekt, který máme jistě mnozí vyzkoušený – tón vyzvánění. Pomalá a postupně gradující melodie jistě probere příjemněji než hlasité kovové řinčení. To vás asi probere rychleji a jistěji, ale ráno pak může být pěkně nepříjemné. Vše je samozřejmě o zvyku, ale výzkumníci z Univerzity RMIT v Melbourne dokázali, že nastavení melodie budíku má vliv na příjemnost vstávání a celkovou kvalitu prvních hodin po probuzení.

Studium spánku Ke kompletnímu porozumění spánku má lidstvo ještě hodně daleko. Kromě sci-fi nápadů jako projekce do snů či jejich čtení se vědci věnují hlavně kvalitě spaní. V této oblasti se mluví hlavně o různých fázích. Probudit se z hlubokého spánku je pro organismus pochopitelně mnohem náročnější než z mělkého. V oblasti moderních technologií se v poslední době mluví také o modrém světle, které je běžně vyzařováno běžnými displeji a je pro spánek škodlivé. Podívejte se, jestli váš telefon nemá noční mód. Ten modré světlo eliminuje.

I v NASA to řeší

“Když se neprobudíte vhodným způsobem, ovlivní to vaše další aktivity třeba i na hodiny. Říká se tomu setrvačnost spánku. Nastavení klasického pípání je samozřejmě efektivní, ale použití různých melodií se ukázalo jako klíčové pro kvalitu probuzení,” vysvětluje základní poznatky spoluautor výzkumu Stuart McFarlane. Testování se zúčastnilo 50 respondentů, kteří doma zkoušeli různá nastavení melodie budíku a po probuzení reportovali své pocity v online formuláři. Pochopitelně nejde o žádný velký reprezentativní vzorek a dost možná se nebral ohled třeba na výše zmíněné spánkové cykly. Výzkumníci jsou ale připraveni v analýze pokračovat. “Musíme samozřejmě provést doplňující testy s různými melodiemi, rytmy a dalšími parametry, aby byly naše výsledky preciznější,” uznává McFarlane.

Kam vědci svým výzkumem směřují? Mimo jiné chtějí upozornit na to, že vhodné nastavení melodie budíku může pomoci lidem v profesích, které jsou náchylné na chyby spojené s únavou. Zmíněná setrvačnost spánku je nebezpečná u lidí vykonávajících po probuzen práci, která je závislá na maximální bdělosti. Jde například o řidiče, piloty nebo členy záchranných složek. “Naše studie je bezpochyby významná, jelikož i astronauti NASA přiznávají, že setrvačnost spánku ovlivňuje jejich práci na Mezinárodní vesmírné stanici,” dodává další ze spoluautorů projektu Adrian Dyer.

Svěříme buzení umělé inteligenci?

Vědci k tvrzení, že je vhodně vybraná melodie zodpovědná za efektivitu probuzení, přidávají i konkrétní příklady vybraných písniček. “Mezi příjemné skladby, které člověka probudí mnohem přirozeněji než klasické pípání, patří třeba Good Vibrations od Beach Boys nebo Close To Me od The Cure,” vytipovává Dyer. Pánové jsou pravděpodobně stará rocková škola, ale podobných příkladů by se jistě našlo hodně. I vy jistě máte oblíbenou klidnou skladbu. Třeba i nastavenou pro buzení. Výzkumníci věří, že problematika nastavení melodie budíku může pomoci v několika oborech. “Když porozumíme propojení mezi zvuky a ukončováním spánku, můžeme výsledky aplikovat v několika oblastech. Kvalitu spánku a probuzení bychom pak mohli svěřit třeba umělé inteligenci,” uzavírá Dyer. Na kompletní studii v angličtině se můžete podívat. Můžete se také mrknout, co jsme o spánku doposud psali my. Mezi články najdete tipy na aplikace i hardwarové vychytávky.

Zdroj: RMIT