Fitbit představil náramek Charge 4. Umí česky a můžete skrze něj platit

Společnost Fitbit dnes uvedla na trh nový chytrý náramek Charge 4. Jde o přímého nástupce třetí generace tohoto oblíbeného kousku nositelné elektroniky. K již zažitým funkcím nabídne nový Fitbit náramek českou lokalizaci, zabudovanou GPS, aplikaci pro ovládání Spotify, až 7denní výdrž na jedno nabití nebo vodotěsnost. A také vlastní formu NFC placení, které již podporuje několik českých bank. Charge 4 bude také schopný skrze funkci Active Zone Minutes lépe monitorovat srdeční tep. Přicházejí personalizované informace o fyzické a srdeční aktivitě na bázi klidové tepové frekvence a věku. A co je také důležité, nový náramek bude stát stejně jako jeho předchůdce.

Náramek Fitbit Charge 4 se bude prodávat ve dvou variantách – klasické a Special Edition. Levnější verze vyjde na 4190 Kč (149,95 €) s výběrem z barev Black a Rosewood. Vylepšená Special Edition bude dostupná v barevné variantě Granite Reflective a Black s textilním a klasickým řemínkem v balení za cenu 4790 Kč (169,95 €). Náramek bude volně v prodeji od 15. dubna. Výrobce se chlubí, že i když přibyly nové funkce a například i GPS modul, tělo náramku se nemuselo zvětšovat a není ani vyšší nárok na energii. Přítomnost satelitní lokalizace se hodí pro trackování venkovního sportování, ke kterému tak už nutně není potřeba telefon. Nyní je možné sledovat tempo a vzdálenost v reálném čase, a kromě více než 20 režimů pro cvičení je zde také 7 nových, které využívají GPS. Patří mezi ně například jízda na kajaku, kanoistika, lyžování a snowboarding.

Nechejte si poradit podle tepu

Zmíněná funkce Active Zone Minutes pak pomůže lépe porozumět samotné aktivitě a celkovému zdraví nad rámec pouhých čísel. Novinka využije srdeční tep jedince pro sledování úsilí během jakékoliv aktivity, která rozpumpuje srdce. Za každou minutu mírné aktivity pak odmění uživatele jedním kreditem a dvěma kredity pak za aktivitu intenzivní. Tato funkce učiní veškeré výpočty místo uživatele a umožní tak rychle a jednoduše porozumět tomu, kolik aktivity je potřeba k dosažení denního a týdenního cíle. Poskytne také upozornění v reálném čase přímo na zápěstí pokaždé, když uživatel přejde z mírné aktivity do intenzivní. Aby byl informován, zda je nutné přidat nebo naopak ubrat na výkonu a snaze. Po tréninku je možné si prohlédnout detailní přehled v aplikaci Fitbit, včetně pokroku napříč denními a týdenním cíli. Funkce Active Zone Minutes bude zprvu dostupná pro Fitbit Charge 4, později i pro chytré hodinky Fitbit.

Nový náramek Fitbit Charge 4 bude umět také pracovat se spánkovými fázemi a souvisejícím efektivním probouzením. To je funkce, kterou u této značky měly doposud jen hodinky. Díky strojovému učení o buzení probudí uživatele v momentě, kdy je to nejvíce vhodné a kdy bude nejvíce odpočatý. Funkce Sleep Score navíc poskytne hlubší vhled do spánku a jeho kvality. Důležitá je také funkce Fitbit Pay, která slouží pro bezkontaktní placení. V Česku ji podporují například Air Bank, Česká spořitelna, Komerční banka, mBank a Moneta Money Bank.

Zdroj: TZ Fitbit