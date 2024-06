Většina našich čtenářů si určitě ráda udělá radost nákupem nové elektronické hračky

Při nákupu se dá několika způsoby ušetřit

Ukážeme si, jak nakoupit za nejlepší ceny

Říká se, že rozdíl mezi dítětem a dospělým je v ceně hraček. Mohu to potvrdit. Ale to, že si velcí kluci a holky hrají s dražšími hračkami, neznamená, že chtějí utrácet víc, než je nutné. Pojďme se tedy podívat, jak při nákupu elektroniky nesahat do peněženky hlouběji, než je nutné.

Obsah článku:

Jak ušetřit

Když vynecháme očividné „nenakupujte“, je několik cest, jak minimalizovat výdaje. Některé způsoby vyžadují trpělivost, jiné zase nemusí zafungovat a jsou trochu sázkou do loterie.



Hlídejte akce

S železnou pravidelností se můžeme spolehnout na slevy k různým speciálním dnům. Krásným příkladem je Black Friday nebo Dny Marianne.

Black Friday připadá na čtvrtý pátek v listopadu, ale v Česku některé obchody začínají se slevami i několik týdnů předem. Zatímco v USA jsou slevy opravdu výrazné, u nás se často s cenami kouzlilo tak, že produkt ve slevě stál stejně, jako před slevou. Naštěstí tuto praxi omezila novela zákona o ochraně spotřebitele, která vstoupila v platnost 28. května 2022, která dává slevám řád. Obchody musí uvádět cenu za posledních 30 dnů před začátkem slevy. To eliminuje možnost zdražení a následné pseudo-slevy.

Zatímco slevy na Black Friday získáte automaticky, dny Marianne po vás vyžadují akci ve stylu „nechci slevu zadarmo“. Abyste slevu získali, musíte zadat kód, který najdete buď v časopisech nebo aplikaci. Na druhou stranu výdaj za časopis je vesměs nepatrný ve srovnání s dosaženou slevou. Letos se dala například koupit klávesnice Logitech MX Keys za polovinu běžné ceny.

Dny Marianne přinášejí výrazné slevy

Hlídač shopů

Pokud si nejste jistí, jestli je sleva opravdu slevou, je tu skvělá služba Hlídač shopů. Sleduje vývoj cen u desítek e-shopů a po zadání adresy k výrobku vám přehledně zobrazí vývoj ceny daného produktu. Pokud narazíte na e-shop, který není podporován, můžete si produkt najít jinde a udělat si aspoň přibližný obrázek. Hlídač shopů sleduje vývoj cen pro jednotlivé e-shopy, není to srovnávač cen! Dalším zádrhelem je, že vidí veřejnou cenu. Pokud máte v nějakém e-shopu lepší ceny, nedokáže to zohlednit. Poslední komplikací je, že různé e-shopy mohou mít stejný výrobek označený různě a není pak snadné srovnávat srovnatelné.

Jak je vidět, Hlídač shopů se dá zmást uváděnou původní cenou. Graf vývoje ceny je třeba sledovat pozorně. Hlídač shopů lze přidat i jako rozšíření přímo do Chrome nebo Edge, případně do Firefoxu a nemusíte tak kopírovat adresu. Graf vývoje cen se zobrazí přímo na stránkách podporovaných e-shopů.



Srovnávače cen

I pokud nemáte čas čekat na výraznou slevu při nějaké akci, můžete ušetřit výběrem toho správného obchodu. K tomu slouží srovnávače cen, zmíníme nejznámější Heuréku a Zboží od Seznamu. Po zadání názvu zboží dostanete seznam obchodů, kde se dá hledaný výrobek koupit a vy si pak vyberete. Oba srovnávače zobrazí nejprve doporučené obchody, Heuréka dokonce nabízí nákup přímo přes ni. Ani u jednoho ale není problém zobrazit opravdu všechny obchody seřazené podle cen.

Heuréka má i aplikaci pro Android, kde si můžete naskenovat čárový kód a vyhledávat podle něho. Přímo v kamenném obchodě si tak můžete ověřit, jestli je cena adekvátní.

Slevové kupóny

Slevové kupóny se získávají různě. Občas přijdou e-mailem, občas je získáte za nějakou aktivitu. Expertem je v tomto ohledu Samsung, který třeba nedávno oslavil výhru hokejistů slevou, která se aktivovala zadáním kódu. Pravidelně pak pořádá akce, kdy po zakoupení výrobku nebo registraci dostanete kupóny, které musíte rozdat a pokud je někdo využije, obdržíte následně jiný kupón se slevou pro vás.

Datart naopak posílá slevu v hodnotě nižších stovek Kč jako odměnu za registraci odběru reklamních sdělení. V práci si tyhle kupóny pravidelně vyměňujeme. Mají totiž omezenou platnost a ne vždy je stihneme využít. Pokud chcete nakoupit v Datartu a hodila by se menší sleva, zkuste zapnout anonymní režim a jděte na hlavní stránku. Opakujte to několikrát, je slušná pravděpodobnost, že se zobrazí dialog s nabídkou slevy. I když Datart tvrdí, že slevu pošle na mail jen jednou, zadávám už několik let tu samou adresu a kupón vždy přišel.

Dalším trikem, jak získat kupón, je vložit zboží do košíku a nechat ho tam přes noc. Je slušná pravděpodobnost, že vám přijde e-mail s kupónem.



Věrnostní akce

E-shopy pochopily, že věrný zákazník je dobrý zákazník, a proto nabízejí různé věrnostní programy. Někdy jej získáte, ani nevíte jak. Příkladem je VIP u Datartu, který mně prostě jednou nabídli jen tak. Druhou možností, jak získat VIP, je benefit od zaměstnavatele. Zeptejte se, jestli to váš zaměstnavatel neumí.

Samsung na svém e-shopu nabízí systém rewards bodů. Za každý nákup získáte nějakou část ceny v podobě bodů, které pak lze využít jako slevu na další nákup. Pro některé nákupy se získané rewards body zvýhodňují a místo např. 10 % získáte 15 % apod. Cena je pak vlastně o 10 % nižší, pokud dokážete nasbírané body využít. Podobné programy má Electro World, CZC a další.



Slevy pro studenty a podobně

Velice často je možné získat slevu po zadání ISIC nebo ITIC. Pozor, dřívější praxe se sdílením čísla karty už přestává fungovat, e-shopy se dokáží ověřit platnost průkazu online.





Bonusy za výkup

V posledních letech se rozmohla praxe, kdy zákazník při nákupu nového telefonu odprodá svoje staré zařízení. Výkupní cena za staré zařízení je dána tabulkou podle typu a stavu, ale výhodnost tomuto odprodeji dodává bonus. Ten může být u dražších zařízení velmi zajímavý. Výše bonusu je běžně 2-3000 Kč, ale výjimkou není 5000 a pamatujeme i 10000 Kč. Do těchto akcí se zapojuje hlavně Samsung, Datart, Alza a další. Většinou se jedná o spolupráci se MP.cz, ale je třeba číst podmínky akce, které si určuje prodejce.

Typicky to probíhá tak, že koupíte nový telefon, ten zaregistrujete, objednáte svoz a odešlete na výkup staré zařízení. Vykupující společnost ověří stav a pokud je vše v pořádku, výkup odsouhlasí. Peníze za staré zařízení dostanete na účet během pár dní, na bonus si ale počkáte. Našli se totiž vykukové, kteří tento systém dokázali zneužít. Po získání bonusu zboží vrátili a měli tak peníze za bonus a vlastně nic nekoupili. Proto se teď musí čekat, než uběhne 14denní doba, kdy můžete zboží vrátit a navíc se faktury kontrolují ručně.

Některé obchody umožňují při nákupu v kamenné prodejně proces urychlit a zaplatíte už rovnou sníženou cenu, ale přicházíte tím o možnost vrácení do 14 dní.



Musíte mít to nejlepší a nejnovější?

Pokud nepatříte mezi lidi, kteří upgradují vlajkové lodě každý rok, zkuste si položit otázku, jestli musíte mít nutně letošní nejvyšší model nebo by vám stačil loňský. A potřebujete opravdu S24 Ultra nebo by vám bohatě stačil S24+? Pokud srovnáme parametry rok starých modelů s letošními, s překvapením zjistíme, že někdy dochází dokonce ke zhoršení některých vlastností.

Jste už dlouhé roky věrni jedné značce a automaticky kupujete novinky pouze od ní? To je hezké, ale zkuste se občas podívat i na konkurenci. Třeba zjistíte, že nabízí lepší alternativy za nižší cenu. Přechod k jiné značce není úplně bezbolestný, ale přežít se dá.



Čtěte fóra, Svět Androida

Sledujte místa, kde to žije. Najděte si fórum, zaměřené na mobil, o který máte zájem. Členové si nenechávají zajímavé akce pro sebe a o slevách si řeknou. Stejně tak, když zajímavou akci objevíme my, dáme vám o ní okamžitě vědět. Výjimkou nejsou ani přešlapy, kdy se na e-shopu objeví zboží za nesmyslně nízkou cenu. Pak je ovšem třeba být opravdu rychlý a připravit se na to, že za delší konec provazu tahá e-shop a bude na něm, jestli vám zboží za onu nesmyslně nízkou cenu opravdu prodá.



EU distribuce

U některých značek se dá výrazně ušetřit nákupem z neoficiálního prodejního kanálu. Mechanismů, které umožňují snížit cenu pod běžnou úroveň je víc, některé jsou čistě o tom, co si obchodník dokáže vyjednat, jiné jsou na hraně a dochází k různých kouzlům s DPH apod. Pokud se rozhodnete koupit telefon z tzv. EU distribuce, projděte si předem recenze na e-shop, který zvažujete. Vyhněte se e-shopům s několika málo recenzemi, i kdyby byly sebelepší. Mohou být falešné.

Nákupem EU distribuce se vystavujete riziku komplikací v případě záruky. Zatímco např. v případě Samsungu můžete odeslat telefon koupený v oficiální české distribuci přímo do servisu, v případě nákupu EU distribuce jednáte s prodejcem, a to může u malých e-shopů být komplikovanější. Navíc se vás netýkají akce pořádané českou pobočkou. V neposlední řadě mohou být telefony vyladěné pro cizí síť a nebude vám něco fungovat. Typické problémy jsou s 5G, VoLTE apod. Toto je ale záležitost pouze značek, které rozlišují distribuce pro každou zemi zvlášť. Například čínské značky mají jednu globální verzi a jediný rozdíl v tom, kde mobil koupíte, bude případná vstřícnost v případě uplatnění záruky.



Rozbalené zboží

České zákony umožňují vrátit zboží koupené na e-shopu do 14 dní bez udání důvodu. E-shopy pak tyto rozbalené kusy prodávají se slevou. Nejde o kdovíjakou slevu a pozor, pokud jsou na mobil vázané nějaké akce, původní majitel je mohl už vyčerpat, takže je to na vás, jestli vám pár set ušetřených korun stojí ten pocit, kdy rozbalujete zapečetěnou krabičku. Určitě takto nakupujte zásadně online, abyste měli také 14 dnů na vrácení. Pamatuju, když jsem koupil rozbalený USB kabel, protože nový nebyl skladem a musel jsem ho vrátit. Předchozí kupující byl pravděpodobně silný kuřák a kabel nesnesitelně páchnul.



Bazar

Nákup z druhé ruky není nic špatného. Jsou lidé (jako já), kteří kupují nové telefony i několikrát do roka a zároveň se o svá zařízení starají jako o oči a koupě třeba mobilu od takového člověka je ekonomická výhra. Vyplatí se to hlavně v okamžiku, kdy se do prodeje dostávají nové vlajkové modely a technologičtí nadšenci prodávají své rok staré telefony.

Další případ, kdy je nákup z druhé ruky výhodný, jsou bonusové akce. Obchody poměrně často k mobilům dávají dárky. Mohou to být sluchátka, chytré hodinky nebo zajímavé příslušenství. Pokud kupující dárek nevyužije (já mám například sluchátek tolik, že nová už nemám kam dát), často se ho pokusí prodat přes inzerát. A protože takových lidí bývá hodně, ceny bývají ve srovnání s oficiálními víc než příznivé.

Máte-li strach z nákupu od neznámého člověka, můžete koupit použité zboží v některých velkých obchodech napříč všemi kategoriemi. V mobilech je známá Mobil Pohotovost, která organizuje výkupy ve velkém a dává i na použitá zařízení záruku (pozn.: 6 měsíců záruku máte ze zákona v případě jakéhokoliv nákupu z druhé ruky, ale její vymahatelnost může být ve srovnání se zavedeným obchodem komplikovaná). Pokud sháníte použitou fototechniku, jsou zde obchody jako Megapixel nebo brněnské Antik Foto či pražská Foto Škoda a další. Výhodou je, že tyto obchody si zboží dobře prověřují, nemusíte se tedy bát, že by s ním něco bylo nebo bylo dokonce kradené.



Koupě na splátky

Ano, koupě na splátky může také znamenat úsporu. Ale pouze v případě, že máte peníze v ruce a uložíte je na spořicí účet s úrokem vyšším, než je RPSN. To znamená, že nejzajímavější jsou v tomto ohledu splátky bez navýšení, které se neobjevují nijak výjimečně. U splátek je ale třeba pozorně studovat podmínky a nenechat si vnutit něco, co nechcete a čeho se pak špatně zbavuje. Například kreditku.



A co vy?

Znáte nějaké další triky, jak při nákupu ušetřit? Sem s nimi, podělte se v komentářích!

Hledáte před nákupem slevy?