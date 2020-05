Nakupování na Facebooku a Instagramu? Přichází nové Obchody

Pomoc malým firmám a usnadnění nákupů uživatelům. S těmito cíli začal před několika dny Facebook zavádět na několika svých platformách nové Obchody. Půjde o sekce, které budou v podstatě plnit roli e-shopu přímo na sociální síti. Americké společnosti, které mají s Facebookem propojený košík a platební systém, mohou prodávat přímo. U ostatních mohou zákazníci v rámci nakupování procházet produkty na Facebooku či Instagramu a poté odeslat objednávku.

Novinka je vlastně trochu vylepšenou podobou dosavadních Katalogů. Do Obchodu může firemní stránka na sociální síti vložit libovolné produkty a přiřazovat k nim fotky a parametry. Funkce je pochopitelně zdarma, což dává příležitost prodávat pohodlně online hlavně malým firmám, které nemají rozpočet na tvorbu plnohodnotného e-shopu.

Nakupování na Facebooku a Instagramu se momentálně začíná zavádět v USA, ale v následujících měsících má zamířit i do zbytku světa. Doufejme, že i do ČR, kde by firmám jistě také pomohlo. Zatím má být funkční v samostatné sekci a také ve Stories. Postupně se dostane možnost nákupu i do Messengeru, WhatsAppu a Instagram zpráv Direct.

Uvítáte přímé nákupy na Facebooku a Instagramu?

Zdroj: Facebook