Nadvakrát ohýbaný Xiaomi telefon? Konstrukci naznačuje nový patent

Xiaomi si zaregistrovalo zajímavý patent nového telefonu. Kolikrát už jste podobnou větu četli? Nejspíš už několikrát. Teď se objevily snímky přístroje, který by se měl (pokud se někdy dočká výroby) přidat k vlně ohebných tableto-telefonů. Vlastně je hodně podobný mobilům Samsung Galaxy Z Fold a také by se měl rozevírat horizontálně, tedy do stran. Jen se má podle výkresů ohýbat na dvou místech a při rozevření by měl nabídnout displej s širokoúhlým poměrem stran 16:9. Patent tedy ukazuje, že nadvakrát ohýbaný Xiaomi telefon by se při rozložení změnil na plnohodnotný tablet.

Úřední dokumenty s výkresy tohoto přístroje byly firmou Xiaomi zaregistrovány u Světového úřadu pro duševní vlastnictví letos v březnu. Potvrzeny byly před pár dny, 18. září. Kromě jednoho ohybu navíc a tedy i větší plochy hlavního displeje tento tabletofon na papíře skutečně nápadně připomíná (Z) Fold od Samsungu. Ve složeném stavu má přístroj nabídnout venkovní displej s minimálními rámečky a kamerou v centrálním průstřelu. Na boku je kolébka pro ovládání hlasitosti, zamykací tlačítko (nejspíš se čtečkou otisků) a slot na SIM kartu.

Jak patent nastiňuje, inkriminovaný Xiaomi telefon by byl nadvakrát ohýbaný do tvaru ulity. Tedy dvakrát dovnitř. V případě složení do tvaru S by mohl mít poskládaný mobil dokonce displej na obou stranách. Za vizualizací patentu do uvedené podoby stojí redakce Lets Go Digital. Pracovně přístroj nazvala Xiaomi Mi Z Fold.

Co říkáte na tento nápad? Líbí se vám?

Zdroj: LGD