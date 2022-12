Jak vyladěné bude MIUI 14? Xiaomi poskytlo další detaily

Ještě předtím, než byla společnost Xiaomi nucena kvůli úmrtí bývalého čínského prezidenta odsunout svou očekávanou prosincovou prezentaci, podělila se o několik dalších detailů k nadstavbě MIUI 14. Již dříve se firma sebevědomě chlubila například tím, že půjde o nejsvižnější Android nadstavbu vůbec. Tomu odpovídá i potvrzený pracovní název “Project Razor”. Nyní jsme se dozvěděli několik podrobností nejen k tomuto tvrzení.

Autoři například deklarují, že bude MIUI 14 vynikat minimální potřebou využívat operační paměť a také bude minimum aplikací, které nejdou ze systému jen tak odinstalovat (tzv. bloatware). Nejspíš i díky tomu si má nadstavba o dost méně ukrojit z úložiště. Prý bude zabírat o 23 % méně místa.

V případě RAM MIUI 14 má efektivněji alokovat operační paměť a v maximální možné míře se bude pokoušet ukončovat nepodstatné samospouštěcí procesy. Bude také přísně kontrolovat využití paměti systémovými aplikacemi a službami. Snad se podaří zajistit, aby například nepřestaly chodit notifikace, což je při tak striktním ořezávání aplikací problém.

Z hlediska možné odinstalace základních instalací bylo zmíněno několik trvalých a také odstranitelných. Kromě číselníku, kontaktů, zpráv, nastavení, prohlížeče, fotoaparátu, správce souborů a obchodu s aplikacemi údajně budou moci uživatelé odinstalovat všechny ostatní aplikace. To znamená, že bude možné odstranit třeba hodiny, počasí nebo galerii. Zatím ale není úplně jisté, že se tyto změny promítnou i do globální verze MIUI 14. Bylo by to fajn.

Jaký máte názor na současné MIUI?

Zdroj: gizmo