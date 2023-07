Jestli je zde něco, za co jsou smartphony z dílny Samsungu dlouhodobě kritizovány, a to včetně vlajkové řady Galaxy S, je to rychlost nabíjení. Ostatně, zatímco řada konkurentů nabízí i v nižší-střední třídě nabíjení o výkonu okolo 65 W, Samsung u své “ultimátní vlajky” Galaxy S23 Ultra nabídl 45W nabíjecí výkon. O extrémech u konkurence s 200W nabíjením ani nemluvě. Jak se ale zdá, nabíjení S24 Ultra patrně přece jen zrychlí.

Nabíjení S24 Ultra má probíhat až 65 W

Toto zrychlení má být možné, mimo jiné díky použití takzvaných “stohovatelných” baterií. Jejich výhoda spočívá ve vyšší hustotě uložení článků a tím pádem možnosti dostat do stejného prostoru baterii o větší kapacitě, nebo naopak prostor ušetřit. Patrně i díky tomu může Samsung u připravovaného TOP modelu osadit baterii chlazením, které umožní lepší odvod tepla od baterie a zrychlení nabíjení S24 Ultra.

Nečekejte však žádné závratné hodnoty, nový Samsung Galaxy S24 Ultra má dle informací od insidera disponovat 65W rychlonabíjením. Jen připomeneme, že dosud je pro Samsung maximum nabíjení o výkonu 45W, se kterým navíc přišel již v roce 2019 a tak by se po delší době jednalo o poměrně nezanedbatelný progres. Jihokorejský gigant by aktuálně měl být ve fázi testování nových baterií, ty by přitom měl dostat nejen Samsung S24 Ultra, ale také varianta S24+, zde však patrně bez dodatečného chlazení a se zachováním současného, 45W nabíjení. U menšího Galaxy S24 pak patrně zůstane vše při starém a bude si tak muset vystačit s 25W nabíjením.

Je 65W nabíjení pro vlajkový model dostatečné?

Zdroj: GSMArena.com