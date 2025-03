Google chystá zcela novou nabídku Nastavení. Bude přehlednější než ta současná

Google podle všeho testuje v Androidu 16 nový design Nastavení telefonu. Běžně není v Android 16 Beta 3 aktivní, ale odborníkům z Android Authority se podařilo nový režim zobrazení povolit. Nové zobrazení je přehlednější, obsahuje prvky Material Design 3 a lépe rozlišíte, kdy nabídka obsahuje další stránku.

Nabídka Nastavení

Nejprve si připomeňme, jak vypadá příslušná nabídka nyní.

A takto vypadá nový způsob zobrazení. Všimněte si nových přepínačů a hlavně šipečky na konci popisu položek, které vedou na další podstránku. Tohle rozhodně ulehčí orientaci.

Většina stránek nyní ve výchozím stavu zobrazuje záhlaví úplně nahoře. To umožňuje, zobrazení více položek, jak ukazuje stránka možností vývojáře na obrázcích uvedených výše.

Ačkoliv je nový vzhled již přítomen v systému Android 16 Beta 3, není aktivní. To znamená, že Google na něm stále pracuje a není pravděpodobné, že by k vydání došlo už v této verzi. Doufejme, že to bude brzy, mně osobně se nový vzhled zamlouvá.

Připomeňme ještě, že jiní výrobci mohou přepracovávat nabídku podle sebe. Například u Samsungu vypadá úplně jinak. Změna se tedy bude týkat Pixelů a telefonů, které používají nemodifikovaný Android.

Ztrácíte se v současných nabídkách?

Zdroj: AndroidAuthority