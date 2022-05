Byl nákup Twitteru nekalý? Musk čelí vyšetřování a hodil zpátečku

Kolem spojení Elona Muska a sociální sítě Twitter se v posledních týdnech dějí velké věci. Americký miliardář nejprve provozovatele kritizoval za některé mechaniky fungování sítě, následně koupil zhruba devět procent akcií a o několik dní později nakonec oznámil, že chce společnost koupit a ovládat celou. Právě tento postup je ale momentálně předmětem několika vyšetřování, ke kterým se aktuálně přidává také to, které vede přímo Federální obchodní komise (FTC) USA.

Úřad hodlá řešit fakt, že Musk oznámil nákup akcií Twitteru až 4. dubna, tedy téměř o deset dní později než vyžaduje zákon. Desetidenní zpoždění se nemusí zdát jako dlouhá doba, ale prodleva umožnila Muskovi nakoupit další akcie Twitteru, aniž by informoval stávající akcionáře. Nyní vlastní 9,2 % Twitteru a je největším akcionářem společnosti. Desetidenní mezera údajně Muskovi ušetřila přes 143 milionů dolarů, protože oficiální oznámení novinky by mohlo výrazně zvýšit cenu akcií Twitteru. Stejně tak raketově vzrostl zájem o pracovní místa ve společnosti.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022