Stahujte! Vodafone dnes spustil novou aplikaci, láká na odměny i umělou inteligenci

Vodafone dnes spustil novou aplikaci, láká na odměny i umělou inteligenci

Vodafone oficiálně spustil aplikaci Můj Vodafone+, která je ode dneška volně ke stažení
Nová aplikace nabízí bankovní úroveň zabezpečení s dvoufázovým ověřením a biometrií
Součástí je věrnostní program Vodafone Happy využívaný 30 miliony lidí v 7 zemích

Jakub Kárník
Publikováno: 7.10.2025 18:00

Červený operátor Vodafone dnes oficiálně spustil svou novou mobilní aplikaci Můj Vodafone+, která nahrazuje původní verzi. Do vývoje dle tiskové zprávy investoval desítky milionů korun a zapojil pět mezinárodních týmů. Aplikace je od dnešního dne veřejně dostupná na iOS i Android a přináší především lepší zabezpečení, personalizovaný dashboard a věrnostní program Happy.

Bezpečnost na úrovni bankovních aplikací
Dashboard šitý na míru
Věrnostní program Vodafone Happy
Chytřejší asistent TOBi s umělou inteligencí
Co přinese budoucnost

Bezpečnost na úrovni bankovních aplikací

Nová aplikace Můj Vodafone+ nabízí jako první operátorská aplikace v Česku dvoufázové ověření (2FA), které znáte z internetového bankovnictví. Kromě toho podporuje biometrické ověřování pomocí rozpoznání obličeje nebo otisku prstu. Vodafone celou aplikaci vyvinul interně, nikoli u externího dodavatele, což má zajistit maximální kontrolu nad bezpečností dat.

Dashboard šitý na míru

Hlavní obrazovka aplikace se automaticky přizpůsobí vašemu stylu používání. Namísto statického rozhraní uvidíte dlaždice s funkcemi, které skutečně využíváte. Pokud často kontrolujete spotřebu dat, bude tato informace na prvním místě. Když pravidelně dobíjíte kredit, objeví se rychlá zkratka pro dobití. Vývoji podle tiskové zprávy předcházelo několik průzkumů a sběr zpětné vazby přímo od uživatelů.

Neomezená data za 599 Kč? Vodafone zlevnil svůj oblíbený tarif, sleva platí po celý měsíc!
Jakub Kárník
Zprávičky

Věrnostní program Vodafone Happy

Součástí aplikace je věrnostní program Vodafone Happy, který už funguje v sedmi zemích a využívá ho 30 milionů lidí. Nejde o klasický generátor slev, ale o systém odměn založený na personalizaci. Dlouholetí zákazníci dostanou jiné slevy a zvýhodnění než noví uživatelé, přičemž nabídky se budou lišit podle vašich preferencí a využívaných služeb.

Chytřejší asistent TOBi s umělou inteligencí

Chatbot TOBi dostává upgrade v podobě umělé inteligence. Dokáže okamžitě vysvětlit položky na faktuře, poradit s výměnou SIM karty nebo pomoci s nastavením služeb. Díky strojovému učení se TOBi postupně učí z každé interakce a jeho odpovědi budou dle Vodafonu přesnější a užitečnější. Aplikace má sloužit jako hlavní kontaktní místo pro řešení dotazů, takže odpadne nutnost volat na zákaznickou linku nebo hledat informace na webu při řešení banalit.

Co přinese budoucnost

Vodafone už teď připravuje další funkce. Brzy bude možné ověřit identitu během hovoru přímo v aplikaci, podobně jako to funguje u bank. Přibude také diagnostika pevného internetu, která odhalí problémy s připojením bez nutnosti volat technika. V budoucnu má aplikace Můj Vodafone+ ambici stát se jediným místem pro správu všech služeb operátora – od placení faktur přes změnu tarifu až po řešení technických problémů.

Původní aplikace Můj Vodafone zůstane v provozu ještě několik měsíců, aby byl přechod co nejplynulejší. Stávající uživatelé budou postupně vyzváni ke stažení nové verze.

Můj Vodafone+
Vodafone Czech Republic a.s.
Instalovat (Free)
Google Play

Co říkáte na novou verzi aplikace?

Zdroj: tisková zpráva

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…