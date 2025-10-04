Neomezená data za 599 Kč? Vodafone zlevnil svůj oblíbený tarif, sleva platí po celý měsíc! Hlavní stránka Zprávičky Vodafone nabízí v říjnu slevu 40 % na tarif Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s za 599 Kč měsíčně Akce platí celý měsíc říjen pro všechny zákazníky, nejen nové – žádné časové ani množstevní limity Alternativně je k dispozici tarif Neomezený Super (10 Mb/s) za 549 Kč s 37% slevou Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Vodafone se letos rozhodl jít proti proudu Black Friday šílenství a místo akcí s omezeným počtem kusů nabízí slevu 40 % na své tarify po celý měsíc říjen. Nejzajímavější je tarif Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s, který klesá z původních 997 Kč na 599 Kč měsíčně. A co je důležité – akce platí jak pro nové, tak pro stávající zákazníky, což je u mobilních operátorů poměrně vzácné. Co Vodafone nabízí? Vodafone v říjnu zlevňuje dva své neomezené tarify. Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s stojí místo 997 Kč jen 599 Kč měsíčně – sleva 40 %. Levnější varianta Neomezený Super s rychlostí 10 Mb/s vyjde na 549 Kč místo původních 871 Kč, což představuje slevu 37 %. Obě nabídky jsou datově neomezené, takže si nemusíte hlídat, kolik dat spotřebujete. Jediný rozdíl je v maximální rychlosti připojení. Stačí rychlost 20 Mb/s? Vodafone tvrdí, že 20 Mb/s stačí na sledování videa ve vysokém rozlišení a hraní online her. Je to pravda? Pro Full HD streaming na Netflixu nebo YouTube to bohatě stačí – potřebujete jen 5–8 Mb/s. Pro 4K video už je ale 20 Mb/s hraničních a občas si budete muset počkat na buffer. POŘÍDIT VODAFONE TARIF V AKCI Co se týče stahování, 20 Mb/s znamená zhruba 2,5 MB/s reálné rychlosti. Film o velikosti 5 GB stáhnete za 35 minut. Pro běžné používání – sociální sítě, Spotify, YouTube – to bohatě stačí. Pokud ale hodně stahujete velké soubory, může vám to připadat pomalé. Vyplatí se to? Pojďme to říct na rovinu: původní cena 997 Kč za tarif s omezenou rychlostí je nafouknutá. Konkurence nabízí plnou rychlost 5G za podobnou nebo dokonce nižší cenu. Takže když Vodafone říká „sleva 40 %“, ve skutečnosti jen snižuje přemrštěnou cenu na rozumnou úroveň. POŘÍDIT VODAFONE TARIF V AKCI A ještě jedna věc – akce platí celý říjen, takže nemusíte spěchat. Máte měsíc na rozmyšlenou, což je přesně to, co Vodafone slibuje – žádný stres, žádné časové limity, žádné vyčkávání na Black Friday. A to je vlastně věc, za kterou Vodafone zaslouží pochvalu – že nejde cestou umělého nedostatku a tlaku na okamžité rozhodnutí. Přemýšlíte o přechodu na Vodafone kvůli téhle akci? Nebo vám 20 Mb/s přijde málo? Zdroj: Tisková zpráva Vodafone O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Operátor slevy Vodafone Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Nový trik šmejdů: Češi přicházejí o peníze kvůli jedinému kliknutí v SMS Jana Skálová 5.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Pozor, eDoklady od ledna čekají změny! Co můžete očekávat? Jana Skálová 31.12.2024