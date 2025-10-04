TOPlist

Neomezená data za 599 Kč? Vodafone zlevnil svůj oblíbený tarif, sleva platí po celý měsíc!

  • Vodafone nabízí v říjnu slevu 40 % na tarif Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s za 599 Kč měsíčně
  • Akce platí celý měsíc říjen pro všechny zákazníky, nejen nové – žádné časové ani množstevní limity
  • Alternativně je k dispozici tarif Neomezený Super (10 Mb/s) za 549 Kč s 37% slevou

Jakub Kárník
4.10.2025 08:00
vodafone akce

Vodafone se letos rozhodl jít proti proudu Black Friday šílenství a místo akcí s omezeným počtem kusů nabízí slevu 40 % na své tarify po celý měsíc říjen. Nejzajímavější je tarif Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s, který klesá z původních 997 Kč na 599 Kč měsíčně. A co je důležité – akce platí jak pro nové, tak pro stávající zákazníky, což je u mobilních operátorů poměrně vzácné.

Co Vodafone nabízí?

Vodafone v říjnu zlevňuje dva své neomezené tarify. Neomezený Super+ s rychlostí 20 Mb/s stojí místo 997 Kč jen 599 Kč měsíčně – sleva 40 %. Levnější varianta Neomezený Super s rychlostí 10 Mb/s vyjde na 549 Kč místo původních 871 Kč, což představuje slevu 37 %.

Obě nabídky jsou datově neomezené, takže si nemusíte hlídat, kolik dat spotřebujete. Jediný rozdíl je v maximální rychlosti připojení.

Stačí rychlost 20 Mb/s?

Vodafone tvrdí, že 20 Mb/s stačí na sledování videa ve vysokém rozlišení a hraní online her. Je to pravda? Pro Full HD streaming na Netflixu nebo YouTube to bohatě stačí – potřebujete jen 5–8 Mb/s. Pro 4K video už je ale 20 Mb/s hraničních a občas si budete muset počkat na buffer.

Co se týče stahování, 20 Mb/s znamená zhruba 2,5 MB/s reálné rychlosti. Film o velikosti 5 GB stáhnete za 35 minut. Pro běžné používání – sociální sítě, Spotify, YouTube – to bohatě stačí. Pokud ale hodně stahujete velké soubory, může vám to připadat pomalé.

Vyplatí se to?

Pojďme to říct na rovinu: původní cena 997 Kč za tarif s omezenou rychlostí je nafouknutá. Konkurence nabízí plnou rychlost 5G za podobnou nebo dokonce nižší cenu. Takže když Vodafone říká „sleva 40 %“, ve skutečnosti jen snižuje přemrštěnou cenu na rozumnou úroveň.

A ještě jedna věc – akce platí celý říjen, takže nemusíte spěchat. Máte měsíc na rozmyšlenou, což je přesně to, co Vodafone slibuje – žádný stres, žádné časové limity, žádné vyčkávání na Black Friday. A to je vlastně věc, za kterou Vodafone zaslouží pochvalu – že nejde cestou umělého nedostatku a tlaku na okamžité rozhodnutí.

Přemýšlíte o přechodu na Vodafone kvůli téhle akci? Nebo vám 20 Mb/s přijde málo?

Zdroj: Tisková zpráva Vodafone

O autorovi

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

