Update aplikace ČD Můj vlak: Mobilní nákup jízdenek bude o dost snazší

Cestující, kteří jezdí vlaky Českých drah a současně rádi vyřizují věci přes mobilní telefon, mohou jásat. Národní dopravce vydává aktualizaci pro svou aplikaci Můj vlak, díky které bude k dispozici mnohem snazší nákup jízdenek. Čas nákupu se má zkrátit až na polovinu a získání jízdenky bude jen na pár kliknutí. „Jde o druhý největší update aplikace v její historii. Ten první přinesl implementaci In Karty do mobilu. Nová verze přijde stávajícím uživatelům postupně s aktualizacemi, ostatní si ji mohou do chytrého telefonu stáhnout zdarma z Obchodu Play či App Store. Počítáme s tím, že update se bude stávajícím uživatelům uvolňovat postupně do konce tohoto měsíce,“ řekl Roman Menc, web manažer ČD a jeden z tvůrců aplikace.

Jednou z výhod nové aplikace je také to, že nově dokáže zobrazit přesnou cenu vyhledaného spojení už na začátku nákupu. Umožňuje i rychlé přepínání vozové třídy včetně okamžitého přepočítání ceny. Jednodušší je také zadávání jednotlivých kategorií cestujících. Cestující si sám bude moci vybrat i vhodný typ jízdenky. Tam, kde bude možnost získat vázanou jízdenku, se aplikace zeptá, zda chce vydat levnější jízdenku vázanou na konkrétní vlak, nebo zda preferuje doklad, který mu umožní flexibilitu. K dalším novinkám aplikace Můj vlak patří také možný nákup jízdenek do 1. třídy jen v části trasy a upozornění na odchylky od plánovaného řazení souprav. Aplikace bude nově rozesílat také push notifikace s důležitými oznámeními.

Zdroj: TZ