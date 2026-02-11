Kovová mechanická klávesnice pod tisícovku! Tento model MSI nabízí dokonce i hotswap Hlavní stránka Zprávičky MSI FORGE GK310 je mechanická klávesnice s hotswap spínači a kolečkem pro hlasitost Kovová konstrukce a příjemný chod kláves, ale pozor na nepřizpůsobitelné RGB podsvícení S kódem ALZADNY20 stojí 959 Kč místo původních 1 199 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.2.2026 18:30 Žádné komentáře 0 Mechanická klávesnice s hotswap spínači za necelou tisícovku? MSI FORGE GK310 na papíře vypadá jako skvělý deal. Kovová konstrukce, kolečko pro ovládání hlasitosti, pět náhradních spínačů v balení. Jenže má jeden zásadní háček, který některé zákazníky odradil natolik, že klávesnici vrátili. RGB, které neposlouchá Největší problém GK310 je podsvícení. Klávesnice nemá žádný konfigurační software a RGB efekty nelze upravit. Pokud chcete jednobarevné statické podsvícení – třeba jen červenou nebo bílou – máte smůlu. K dispozici je pouze dvacet přednastavených efektů, z nichž většina připomíná spíš diskotéku než pracovní nástroj. KOUPIT NA ALZE Jeden zákazník to shrnuje výstižně: „Vynikající klávesnice zabitá nekonfigurovatelným RGB. Kdyby mi bylo 15, ještě bych si dokázal představit, že bych si to na stole nechal.“ Jiný uživatel kvůli tomu klávesnici rovnou vrátil. Pokud vám duhové barvičky nevadí nebo je prostě vypnete, můžete číst dál. Solidní základ za dobrou cenu Když pomineme RGB, zbytek klávesnice je na svou cenu nadprůměrný. Kovový vrchní kryt dodává stabilitu a váhu – nikam neuteče ani při intenzivním hraní. Mechanické spínače mají příjemný chod a nejsou přehnaně hlučné. „Měl jsem předtím membránovou MSI a nepřijde mi, že by tahle byla hlasitější,“ píše spokojený zákazník. Hotswap provedení teoreticky umožňuje měnit spínače bez pájení. V praxi ale někteří zákazníci hlásí problémy: „Má být hotswap, ale switche vyndat nejdou.“ Jiný recenzent dokonce uvádí, že náhradní spínače z balení nepasují. Většina uživatelů ale tuto funkci hodnotí pozitivně, takže jde zřejmě o ojedinělé případy. Praktické detaily Kolečko pro ovládání hlasitosti je příjemný bonus, který u levnějších klávesnic často chybí. Odnímatelný plastový rám kolem kláves umožňuje změnit vzhled podle nálady. V balení najdete i nástroj na vyjímání kláves a pět náhradních spínačů. KOUPIT NA ALZE Česká a slovenská lokalizace je přítomná, ale diakritika není podsvícená – to je ale běžný problém většiny CZ/SK klávesnic v této cenové kategorii. Kabel měří 1,8 metru, což by mělo stačit i pro větší stoly. Jeden vážnější problém Jeden zákazník hlásí, že po čase začalo více kláves dělat dvojkliky – tedy registrovat jedno stisknutí jako dvě. Reklamovanost 1,15 % je sice nízká, ale tento typ závady dokáže pořádně znepříjemnit používání. Při ceně pod tisícovku je to riziko, které musíte zvážit. KOUPIT NA ALZE Původní cena byla 1 199 Kč a teď s kódem ALZADNY20 stojí 959 Kč. Hodnocení 4,6 z 5 od 33 zákazníků zní dobře a 85 % lidí klávesnici doporučuje. Pokud vám nevadí duhové RGB a hledáte levnou mechaniku s kovovým tělem a hotswap spínači, GK310 nabízí slušný poměr cena/výkon. Pokud ale chcete mít podsvícení pod kontrolou, hledejte jinde. Používáte mechanickou klávesnici, nebo vám stačí klasická membránová? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024