Netrvalo to dlouho a nedávno spekulované Motoroly Moto G13 a G23 míří na evropský trh, včetně toho našeho. A aby to nebylo málo, doprovodí je také nejlevnější varianta v podobě smartphonu Motorola Moto E13. Co tyto novinky orientované na nízkou cenu nabídnou a kolik zde budou stát?

Nové Motoroly Moto G13, G23 a E13 oficiálně

Jelikož o Motorole Moto E13 jsme již psali samostatný článek a veškeré informace v něm uvedené se shodují s oficiálními, odkážeme vás na něj. Doplníme jen, že telefon bude v prodeji nejen ve verzi se 2 GB, ale také i 4 GB RAM. Jeho cena pak má startovat na 120 €, čili v přepočtu přibližně 2 860 Kč. Stejně jako v případě vybavenějších modelů neznáme konkrétní cenu pro náš trh. Od té evropské by se však příliš lišit neměla. Dle českého oficiálního webu pak bude telefon dostupný přinejmenším ve verzi 2/64 GB.

A teď už se věnujme o něco vybavenějším sourozencům. Nové Motoroly Moto G13 a G23 jsou si navzájem velmi podobné a rozdílů je zde skutečně minimum. Zatímco G23 je vybavena 16MPx selfie kamerkou, levnější sestřička dostala pouze 8MPx. Rozdíl nalezneme také v soustavě zadních fotoaparátů, kdy G13 musela oželet 5MPx ultraširokoúhlý fotoaparát a namísto něj dostala 2MPx snímač hloubky ostrosti. Dále je rozdíl v nabíjení, kdy G23 nabídne podporu 30W nabíjení oproti 20W u G13. Oba telefony však disponují 5 000mAh baterií.

Vše ostatní, včetně designu obou smartphonů, je zde identické. Připravit se tak můžete na 6,5″ IPS displej s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Již starší čipset Mediatek Helio G85, 64/128GB úložiště rozšířitelné o microSD karty a poměrně překvapivě 4 nebo 8 GB operační paměti. Primární fotoaparát má v obou případech 50MPx rozlišení, pixely o velikosti 0.64µm a světelnost objektivu f/1.8. Trojici snímačů na zádech pak uzavírají shodně 2MPx makro kamerky. Příjemným plusem je přítomnost hlasitých stereo reproduktorů s podporou Dolby Atmos a nezapomnělo se ani na čtečku otisků prstů, která se ukryla do tlačítka napájení.

Evropská cena Motoroly Moto G13 pak činí 180 €, neboli cca 4 300 Kč, zatímco u Motoroly Moto G23 je to 230 €, čili necelých 5 500 Kč. Ani zde pak neznáme konkrétní cenu pro náš trh. Víme však, že Moto G13 dorazí ve verzi 4/128 GB zatímco Moto G23 nabídne 8/128 GB variantu.

Která z trojice novinek od Motoroly vás zaujala nejvíce?

Zdroj: GSMArena.com, Motorola.com/cz