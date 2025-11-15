ThinkPhone 25 se skvěle hodí (nejen) k laptopům Lenovo ThinkPad! A teď hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky Motorola ThinkPhone 25 je v Black Friday za 8 490 Kč, původně stála 12 590 Kč Jde o business telefon s IP68, MIL-STD-810H odolností a aramidovými vlákny na zádech Potěší pět let aktualizací Androidu, ale Edge 60 Pro je za 7 990 Kč možná lepší volba Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday přináší další zajímavý deal na Motorolu. ThinkPhone 25 spadl z původních 12 590 Kč na 8 490 Kč na Alza.cz. Jde o business telefon s extra odolností, dlouhou softwarovou podporou a kompaktním tělem. Otázka zní: má smysl si za něj připlatit 500 korun oproti Edge 60 Pro za 7 990 Kč? Co dostanete za 8,5 tisíce ThinkPhone 25 cílí na lidi, kteří potřebují přežít pracovní den i pár nárazů. IP68 odolnost proti vodě a prachu doplňuje certifikace MIL-STD-810H, což znamená testy proti teplotním extrémům, vibracím a pádům z výšky až 1,3 metru. Záda tvoří aramidová vlákna – stejný materiál jako u neprůstřelných vest nebo třeba pouzder značky Pitaka. Displej chrání Gorilla Glass 7i. Přitom telefon vypadá normálně. Váží jen 171 gramů, má 6,36″ P-OLED displej se 120 Hz a nadstandardním rozlišením 2670 × 1220 pixelů. Špičková svítivost 3000 nitů znamená, že na něj uvidíte i na přímém slunci. Hardware tvoří MediaTek Dimensity 7300, 8 GB RAM a 256GB úložiště. Není to žádný zázrak, ale běžnou práci zvládne bez problémů. CHCI THINKPHONE V AKCI Baterie má kapacitu 4310 mAh, což stačí na celý den používání. Zahraniční recenzenti naměřili 28 hodin přehrávání videa. Nabíjení rychlostí 68 W doplní 50 % za 17 minut, plnou kapacitu za 42 minut. Bonusem je 15W bezdrátové nabíjení, které u konkurenčních telefonů často chybí. Business zaměření má smysl ThinkPhone 25 nabízí pět let aktualizací Androidu a bezpečnostních záplat (až do roku 2029). To je výrazně víc než u velké části telefonů v této cenové kategorii. Systémem je čistý Android 14 (aktualizovatelný na 15) bez zbytečného bloatwaru. Bezpečnostní funkce Moto Secure 4.0 zahrnují ochranu před malwarem řízenou umělou inteligencí, dvoufaktorové ověřování a skrytou složku pro citlivá data. Funkce Ready For propojí telefon s notebookem – můžete přetahovat soubory, kopírovat text mezi zařízeními nebo používat aplikace z telefonu na velkém displeji. Fotoaparáty tvoří 50MP Sony LYTIA 700C s optickou stabilizací, 13MP ultrašíro a 10MP teleobjektiv s 3× optickým zoomem. Přední kamera má 32 megapixelů. Kvalita fotek je podle zahraničních recenzí solidní, video ve 4K při 60 FPS také funguje dobře. Jen stabilizace by mohla být lepší. Srovnání s Edge 60 Pro Před týdnem jsme psali o Motorola Edge 60 Pro za 7 990 Kč, což je o 500 korun méně. Edge má výrazně lepší baterii (6000 mAh vs 4310 mAh), výkonnější čipset (Dimensity 8350 Extreme) a 90W nabíjení. Na druhou stranu dostanete jen tři roky updatů místo pěti (avšak zde je předinstalovaný už Android 15, takže prakticky přijdete jen o rok), chybí MIL-STD-810H certifikace a aramidová vlákna. CHCI THINKPHONE V AKCI ThinkPhone 25 je kompaktnější (6,36″ vs 6,7″), lehčí (171g vs cca 190g) a má lepší odolnost. Pokud netočíte často videa a chcete telefon, který přežije víc než jen běžné použití, ThinkPhone dává větší smysl. Pokud vám jde o maximální výdrž, výkon a nevadí vám trochu kratší podpora, Edge 60 Pro je lepší volba. CHCI THINKPHONE V AKCI Za 8 490 Kč je ThinkPhone 25 zajímavá nabídka pro ty, kteří potřebují odolný telefon s dlouhou softwarovou podporou. Původní cena 12 590 Kč byla průměrem, ale za osm a půl tisíce je to solidní balík. Jen si rozmyslete, jestli vám nepřipadá Edge 60 Pro za 7 990 Kč jako lepší deal – záleží na tom, co od telefonu čekáte. Co říkáte na ThinkPhone 25 od Motoroly? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Black Friday Motorola slevy ThinkPhone Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024