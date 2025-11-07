Nejlepší mobil za 8 tisíc? Motorola Edge 60 Pro má nádherný displej, teleobjektiv a skvělou výdrž Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 60 Pro zlevnila z 12 990 Kč na 7 990 Kč v Black Friday Má vynikající výdrž baterie a rychlé nabíjení Zamrzí však jen tři roky hlavních aktualizací a horší stabilizace videa Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.11.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci Black Friday shazuje cenu telefonu Motorola Edge 60 Pro z původních 12 990 Kč (květen 2025) na 7 990 Kč. Za osm tisíc dostanete 6,7″ P-OLED displej se 120 Hz, MediaTek Dimensity 8350 Extreme, trojitý fotoaparát s 3x teleobjektivem a především fenomenální výdrž baterie – 6000 mAh Si/C článek patří do top 10 telefonů testovaných zahraničními recenzenty za poslední roky. Původní cena 13 tisíc byla průměr až podprůměr, ale za 8 tisíc je to skvělý deal. Výdrž baterie: Top 10 za poslední roky Největší přednost Motoroly Edge 60 Pro je výdrž baterie. PhoneArena naměřila 8 hodin 34 minut v battery life testu (průměr je 7h 18min) – to je 15. místo mezi všemi telefony testovanými za poslední 2 roky. Konkrétně: 18h 44min browsing, 12h 21min video, 13h 40min gaming. CHCI MOTOROLU V AKCI Recenzent píše: „Na konci dne mi zůstalo 60 % baterie, i o víkendech kdy jsem víc času trávil na YouTube nebo hraním.“ Co dalšího funguje dobře Displej: 6,7″ P-OLED s rozlišením 2712×1220, 120Hz a 4500 nitů špičkovým jasem. Je velmi jasný, ostrý, 10-bit a umí HDR10+. Fotoaparáty: Trojitý setup – 50MP hlavní (f/1.8, OIS), 50MP ultrawide (upgrade z loňských 13MP) a 10MP 3x teleobjektiv. PhoneArena hodnotí: „Solidní kvalita fotek ze všech kamer. Ultrawide byl pěkně vylepšen.“ Ale pozor – video je problém. PhoneArena: „Jakmile se začnete hýbat, video stabilizace je hrozná. Ultrawide video je špatné za každých okolností.“ To je zásadní mínus, pokud točíte videa často. CHCI MOTOROLU V AKCI Výkon je velmi solidní MediaTek Dimensity 8350 Extreme je lepší než Snapdragon 7 Gen 3 a v AnTuTu má skóre 1,3 milionu bodů. Sekunduje mu 8GB LPDDR5X RAM a 256GB UFS 4.0. Závěr: Skvělý deal za 8 tisíc, pokud netočíte videa Motorola Edge 60 Pro za 7 990 Kč je výrazně lepší deal než za původních 13 tisíc. Zahraniční recenze hodnotí telefon jako „průměrný za svou cenu“ – PhoneArena dal 6,8/10, což je přesně průměr pro tuto cenovou kategorii. Ale to platilo za 600 eur (cca 15 tisíc Kč). Za 8 tisíc je to jiná liga. CHCI MOTOROLU V AKCI Pokud netočíte videa často a nevadí vám jen 3 roky updatů, tohle je jeden z nejlepších Black Friday dealů v kategorii telefonů. Fenomenální výdrž, teleobjektiv, 90W nabíjení, IP69 odolnost a čistý Android za osm tisíc – to je solidní balík. Telefon je dostupný skladem na Alze. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Black Friday Motorola slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024