Společnost Motorola, která spadá pod mateřské Lenovo chystá již třetí generaci svého ohebného mobilu Motorola Razr. Tato řada sice nabízela ohebný displej, avšak hardwarovými parametry spadala spíše do střední třídy, což se má ale dle nejnovějších informací změnit.

Motorola Razr dostane Snapdragon 8 Gen1 Plus

Web 91mobiles přichází s informací, že se telefon kódově označuje jako Maven a podělil se rovněž o fotografie, které ukazují na nový design. Nadcházející Razr se nápaditě podobá Galaxy Z Flip3 od Samsungu s o něco kulatějším designem. Na zadní straně se nachází dva snímače, přičemž ten první disponuje rozlišením 50 Mpx a světelností f/1,8 a nechybí ani 13Mpx ultraširoký snímač, který umí rovněž pořizovat makro fotky.

Co se týče výkonu, měl by v něm tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 Plus, což je jeden z největších rozdílů oproti předchozím generacím, které si musejí vystačit s čipsety střední třídy. Samotný displej pak prý disponuje Full HD+ rozlišením, bohužel v tuto chvíli nemáme žádné informace o velikosti či obnovovací frekvenci. Na pódiu by se měl objevit koncem července a to i na globálních trzích.

Jaký máte názor na ohebné mobily?

Zdroj: 91mobiles