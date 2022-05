Opravdu jako Z Flip. Video potvrdilo vzhled Motorola Razr 3

I když by se asi dalo předpokládat, že telefony s “véčkovou” konstrukcí nemají moc šancí odlišit se vzhledově jeden od druhého, v segmentu mobilů s flexibilním displeje se to zatím kupodivu dařilo. Konkrétně značce Motorola, která do světa s vertikálně skládacími smartphony přispěla zatím dvěma verzemi legendárního Razru s typickou “bradou”, zaoblenými okraji a dalšími ikonickými prvky. Jak ale nyní potvrzuje uniklé video, Motorola Razr 3 se této odlišnosti definitivně vzdá.

Když se začalo před několika lety hovořit o flexibilním Razru, kombinace jeho proporcí s ohebným displejem se mnoha lidem líbila. Telefon ovšem zklamal po stránce hardwarových specifikací a značka tak určitě má co napravovat. Už dřívější uniklé fotky naznačovaly, že na to Motorola půjde úplně od nuly i po stránce vzhledu a nejnovější Razr bude hodně připomínat Galaxy Z Flip. Teď tyto materiály potvrdilo uniklé video od Evleaks.

Typická “brada” je pryč, stejně tak i kulatější okraje. Namísto toho se díváme na stroj, který opravdu velmi připomíná Samsung konkurenta. Jistou podobnost najdeme i u dvojice vnějších fotoaparátů a displeje na zádech. Zdá se, že Motorola skutečně vzdala snahu ponechat Razru jeho typický vzhled. To je za nás škoda.

Jak se vám líbí designově předělaný Razr 3?

Zdroj: XDA