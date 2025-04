Nová řada telefonů Motorola Razr s AI je za dveřmi! Premiéru budou mít dříve, než si myslíte

Motorola patrně potvrdila, že 24. dubna představí nové skládací telefony Motorola Razr pro rok 2025. Přestože už dříve unikly některé informace, tentokrát firma zveřejnila oficiální teaser video – a právě to přináší pár náznaků, které by mohly znamenat víc než jen lehký upgrade, a které nám zároveň pomohly udělat si o přicházejících modelech lepší obrázek.

V krátkém videu Motorola používá svůj slogan „Make it Iconic“, přičemž krátce ukazuje až tři různá zařízení. Video ale končí se záběrem na dva ohebné Razry, takže není jasné, jestli půjde o reálné tři modely, nebo jde jen o vizuální trik použitý v rámci efektivity videa.

Pokud by ale dorazil třetí zástupce v řadě, znamenalo by to zásadní rozšíření celé Motorola Razr rodiny – zatím ale není nic oficiálně potvrzeno.

Motorola Razr: AI ve skládacím podání?

Zajímavý detail přichází na konci videa, kde dvě zařízení složená dohromady tvoří nápis “AI”.

To naznačuje, že umělá inteligence bude hrát při představení důležitou roli, možná skrze Moto AI, což je vlastní sada funkcí a nástrojů, kterou Motorola v posledních měsících postupně rozšiřuje. A není to to jediné, co si zatím můžeme dovolit tvrdit, že „víme“.

Podle dostupných úniků se nejedná jen o zásadní hardwarové změny. Mezi novinkami by měly být nové barevné varianty, nové tlačítko na boku jednoho z modelů – no a samozřejmě zmíněná integrace AI.

Zatím to tedy obecně vypadá spíše na evoluci než revoluci. Definitivní ukázka je už každopádně za rohem, a do té doby stačí příznivcům Motoroly jen trpělivě vyčkat.

Budete se na představení nového Razru těšit?

Zdroj: 9to5Google