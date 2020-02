Motorola Razr 2019 byla ohlášena již v listopadu a zítra se začne dodávat prvním zákazníkům. Telefon si zaslouží jistě velkou pozornost, jelikož právě toto by mohl být ten správný model ohebných telefonů. Velkého konkurenta mu však již brzy představí Samsung. Jeho Galaxy Z Flip vypadá dosti podobně, bude stát podobně a navíc nabídne lepší hardware.

Motorola zatím oficiálně představila telefon pouze v jedné barevné variantě – Noir Black. Známý kanál Evleaks nám však nyní ukazuje první pohled na chystanou zlatou verzi. Barva je zajímavou směsí zlata a mědi a vypadá opravdu dobře. Nechme se překvapit, jak bude vypadat v realitě.

Motorola Razr však už jednou v limitované zlaté edici byla. V roce 2006 spojila společnost síly s italskou módní značkou Dolce & Gabbana a prodávala limitovanou edici Razr V3i. A právě o tom se spekuluje znovu. Mělo by jít o limitovanou edici ve spolupráci s populární módní značkou, ovšem to se musí ještě potvrdit. Zatím jde pouze o spekulace. Motorola také sdělila, že pracuje na 5G verzi, ovšem neřekla žádné podrobnosti o tom, kdy by se měla dostat na trh.

Jak se vám líbí Motorola Razr ve zlaté variantě?

Zdroj: gsmarena.com