O2 spustilo akci, ve které můžete koupit dvě Motoroly Moto G51 5G za cenu jedné

Jde o slušný mobil se 120Hz displejem, Snapdragonem 480+ a 50Mpx foťákem

Pokud si platbu rozdělíte s kamarádem, vyjde vás jeden mobil na pouhých 2 301 korun

Mobilní operátor O2 právě spustil akci, díky které můžete pořídit dva telefony za cenu jednoho. Konkrétně se jedná o Motorolu Moto G51 5G, tedy model, který byl představen v listopadu roku 2021. Stále jde ale o solidně vybavený kousek, který může méně náročným uživatelům bohatě stačit.

Motorola Moto G51 disponuje 6,8palcovým IPS panelem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí, osloví ale i podporou 5G připojení, stále dostačujícím Snapdragonem 480+ nebo 50Mpx hlavním fotoaparátem, který doplňuje 8Mpx ultraširoký snímač. Výdrž má pak na starost 5000mAh baterie s podporou 10W nabíjení.

„V dnešní době, kdy všichni hledáme možnosti, jak ušetřit, jsme si připravili speciální nabídku. Věřím, že akce 1+1 Motorola Moto G51 5G je atraktivní pro všechny, kteří přemýšlí nad levným telefonem s nejrychlejším 5G připojením a zároveň mají využití pro druhé zařízení – ať už pro rodinného příslušníka nebo kamaráda,“ říká Václav Dostál, ředitel prodeje mobilních telefonů a dalších zařízení v O2.

Akce platí od 13.4 do 17.4 2023, nebo do vyprodání zásob a není třeba se operátorovi nijak zavazovat. Na e-shopu či prodejnách lze telefon koupit za 4 601 korun, takže pokud se domluvíte s kamarádem, přítelkyní nebo rodinou a rozdělíte si platbu rovným dílem, vyjde vás jeden na 2 301 korun. To je cena, na které začínají ty nejlevnější Androidy, které mají zpravidla mnohem horší zpracování, displej, výkon i fotoaparáty. Jedinou nevýhodou je fakt, že telefon neobdrží aktualizaci na Android 13 a spokojit se tak budete muset s “dvanáctkou”.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

T-Mobile se pochlubil s novým tarifem. Je ve slevě a můžete ho objednat jen přes internet čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Co říkáte na novou akci od O2?

Zdroj: O2