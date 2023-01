Společnost Lenovo vystřelila minulý rok Motorolu na velmi dobrá čísla, alespoň co se týče prodejů. Má to však dobrý důvod. Firma zacílila přesně tam, kam měla, tedy do segmentu vyšší a nižší střední třídy, kde se spolu perou hlavně čínské značky (realme, Xiaomi) a také Samsung. Nyní chystá další model, který se bude v Evropě prodávat za 199 EUR, tedy asi 4 700 korun.

Motorola Moto G23 se nám nyní ukázal na oficiálních renderech, které odhalují barevné varianty. Telefon bude k dispozici v modré, šedé a bílé verzi, přičemž bude mít hranatý design. Počítat můžeme také s trojicí fotoaparátů na zadní straně v čele s 50Mpx hlavním. K dispozici bude také 5Mpx ultraširoký snímač a 2Mpx makro kamerka.

Co se týče ostatních specifikací, leakeři se shodují na 6,5palcovém IPS panelu s rozlišením 1600 x 720 pixelů a 90Hz obnovovací frekvencí. Výkon obstará čipset MediaTek Helio G85 v kombinaci se 4 GB RAM a o výdrž se postará 5000mAh baterie s podporou 30W nabíjení. K představení by mělo dojít v únoru letošního roku.

Jaký máte názor na telefony Motorola?

Zdroj: GSMArena