Motorola Moto G (2023) patří k nejlevnějším telefonům v portfoliu výrobce

Příští rok se objeví nástupce, kterého si teď můžete prohlédnout na prvním obrázku

Motorola Moto G (2024) vypadá pěkně, ale bude to chtít pořádný posun kupředu

Motorola Moto G (2023) patří k levným mobilním telefonům, výbavou zaujme jen méně náročné zákazníky. Procesor Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, pouhé 4 GB operační paměti, běžný IPS displej. Není divu, že na náš trh telefon ani nedorazil, tady kraluje oblíbená Motorola G54.

Ta nabídne mnohem lepší výbavu ve všech směrech, přitom stojí prakticky stejně. Tím více jsem překvapen, že Motorola chystá nástupce, jehož první snímky se objevily na internetu. Motorola Moto G 5G (2024) vypadá pěkně, ale jen povedený design na úspěch určitě stačit nebude!

Ono už za ten název by si výrobce zasloužil dostat za uši, klasické číselné označení mi přijde logičtější a jednodušší. Ale ve výsledku na názvu zase tak moc nezáleží, hlavní jsou funkce (a ano, také již zmíněný design). Co víme o modelu Motorola Moto G 5G (2024)? Bude mít šanci proti konkurenci od společností jako je Xiaomi nebo Samsung?

Známe rozměry telefonu, bude mít 164,4 x 74,9 x 8,2 milimetrů, kromě konektoru USB-C nebude chybět ani klasický sluchátkový konektor. Přední straně dominuje IPS displej s úhlopříčkou 6,5 palce, jeho rozlišení zatím neznáme. Letošní model ale nabízel stejně velký displej, pravděpodobně zůstane zachováno rozlišení 720 x 1600 pixelů.

Co ale bude nutnou podmínkou pro budoucí úspěch telefonu, je pořádný posun ve výbavě! Letošní model v tomto směru nebyl úplně marný, ale sama Motorola to umí mnohem lépe. A nedá se předpokládat, že by cena novinky padla někam na hranici tří tisíc korun. Budu se opakovat, ale napíšu to znovu – překonat letošní Motorolu G54 nebude vůbec jednoduché. Uvidíme, jestli se Motorola příští rok posune kupředu z pohledu podpory, Android 14 se zatím šíří velmi pomalu. Konkrétně u nejlevnějších telefonů je to ale ve výsledku jedno, tam to typický zákazník řešit stejně nebude.

Líbí se vám Motorola Moto G 5G (2024)?

Zdroj: gizmochina