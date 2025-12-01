TOPlist

Luxusní Motorola Edge 70 s kamínky Swarovski vypadá naprosto úchvatně. Podívejte se

  • Motorola Edge 70 se chystá ve speciální edici s krystaly Swarovski na zádech
  • Telefon ponese barvu Cloud Dancer, která má být barvou Pantone pro rok 2026
  • Standardní verze Edge 70 se v Česku prodává za 16 491 Kč

Adam Kurfürst
1.12.2025 10:00
motorola edge 70 swarovski edice unikly plakat

Motorola se evidentně chystá rozšířit svou řadu Edge 70 o luxusní edici s krystaly Swarovski. Dosud neoznámenou variantu prozradil uznávaný leaker Evan Blass, který na internetu zveřejnil propagační plakát zachycující telefon v jemně béžovém provedení s elegantními kamínky na zadní straně.

Krystaly Swarovski a barva roku 2026

Speciální edice s kamínky Crystals by Swarovski vynikne především svým zpracováním. Zadní strana telefonu disponuje prémiovým vzorem připomínajícím prošívanou texturu, do níž jsou zasazeny jednotlivé krystaly Swarovski. Barevné provedení nese název Cloud Dancer – jde o jemný krémově béžový odstín, který má být podle úniku oficiální barvou Pantone pro rok 2026.

Na bočním rámečku telefonu je pak vyražen text zmiňující právě tuto exkluzivní barevnou variantu. Motorola s Pantone spolupracuje již řadu let a pravidelně uvádí své telefony v barvách roku – například model Edge 50 Neo vyšel v odstínu Mocha Mousse, který byl barvou Pantone pro rok 2025. V rámci partnerství s rakouskou firmou Swarovski pak Motorola letos uvedla kolekci obsahující skládačku Razr 60 a bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop.

Co Motorola Edge 70 nabízí

Pod luxusním kabátem se skrývá telefon, který zaujme především svou extrémně tenkou konstrukcí s tloušťkou pouhých 5,99 mm. Displej má úhlopříčku 6,7 palce s AMOLED technologií, rozlišením 2712 × 1220 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 4 500 nitů, což zajišťuje skvělou čitelnost i na přímém slunci.

O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 v kombinaci s 12 GB operační paměti a 512 GB úložištěm. Telefon běží na Androidu 16 a podporuje duální SIM v konfiguraci nano SIM + eSIM.

Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,8 a optickou stabilizací obrazu, doplněný o 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Přední kamera má rovněž rozlišení 50 Mpx. Videa lze natáčet až ve 4K rozlišení.

Baterie s kapacitou 4 800 mAh podporuje 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení. K dalším vlastnostem patří odolnost IP69, NFC pro bezkontaktní platby, stereo reproduktory s Dolby Atmos a čtečka otisků prstů v displeji.

Cena a dostupnost

Standardní verze Motorola Edge 70 se v Česku aktuálně prodává od 16 491 Kč v barevných variantách Pantone Gadget Grey a Bronze Green. Kdy a za kolik bude dostupná speciální edice s krystaly Swarovski, zatím není jasné.

Zaujala vás speciální edice Motorola Edge 70 se Swarovski krystaly?

Zdroj: Evan Blass/X

