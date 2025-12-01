Luxusní Motorola Edge 70 s kamínky Swarovski vypadá naprosto úchvatně. Podívejte se Hlavní stránka Zprávičky Motorola Edge 70 se chystá ve speciální edici s krystaly Swarovski na zádech Telefon ponese barvu Cloud Dancer, která má být barvou Pantone pro rok 2026 Standardní verze Edge 70 se v Česku prodává za 16 491 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.12.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Motorola se evidentně chystá rozšířit svou řadu Edge 70 o luxusní edici s krystaly Swarovski. Dosud neoznámenou variantu prozradil uznávaný leaker Evan Blass, který na internetu zveřejnil propagační plakát zachycující telefon v jemně béžovém provedení s elegantními kamínky na zadní straně. Krystaly Swarovski a barva roku 2026 Speciální edice s kamínky Crystals by Swarovski vynikne především svým zpracováním. Zadní strana telefonu disponuje prémiovým vzorem připomínajícím prošívanou texturu, do níž jsou zasazeny jednotlivé krystaly Swarovski. Barevné provedení nese název Cloud Dancer – jde o jemný krémově béžový odstín, který má být podle úniku oficiální barvou Pantone pro rok 2026. Motorola Edge 70, Swarovski edition, in Pantone Color of the Year 2026, Cloud Dancer. pic.twitter.com/J4otLq8oRo— Evan Blass (@evleaks) November 29, 2025 Na bočním rámečku telefonu je pak vyražen text zmiňující právě tuto exkluzivní barevnou variantu. Motorola s Pantone spolupracuje již řadu let a pravidelně uvádí své telefony v barvách roku – například model Edge 50 Neo vyšel v odstínu Mocha Mousse, který byl barvou Pantone pro rok 2025. V rámci partnerství s rakouskou firmou Swarovski pak Motorola letos uvedla kolekci obsahující skládačku Razr 60 a bezdrátová sluchátka Moto Buds Loop. Co Motorola Edge 70 nabízí Pod luxusním kabátem se skrývá telefon, který zaujme především svou extrémně tenkou konstrukcí s tloušťkou pouhých 5,99 mm. Displej má úhlopříčku 6,7 palce s AMOLED technologií, rozlišením 2712 × 1220 pixelů a 120Hz obnovovací frekvencí. Maximální jas dosahuje 4 500 nitů, což zajišťuje skvělou čitelnost i na přímém slunci. O výkon se stará procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 v kombinaci s 12 GB operační paměti a 512 GB úložištěm. Telefon běží na Androidu 16 a podporuje duální SIM v konfiguraci nano SIM + eSIM. CHCI MOTOROLU EDGE 70 Fotovýbavu tvoří 50Mpx hlavní snímač se světelností f/1,8 a optickou stabilizací obrazu, doplněný o 50Mpx ultraširokoúhlý objektiv. Přední kamera má rovněž rozlišení 50 Mpx. Videa lze natáčet až ve 4K rozlišení. Baterie s kapacitou 4 800 mAh podporuje 68W drátové nabíjení a 15W bezdrátové nabíjení. K dalším vlastnostem patří odolnost IP69, NFC pro bezkontaktní platby, stereo reproduktory s Dolby Atmos a čtečka otisků prstů v displeji. Cena a dostupnost Standardní verze Motorola Edge 70 se v Česku aktuálně prodává od 16 491 Kč v barevných variantách Pantone Gadget Grey a Bronze Green. Kdy a za kolik bude dostupná speciální edice s krystaly Swarovski, zatím není jasné. Zaujala vás speciální edice Motorola Edge 70 se Swarovski krystaly? Zdroj: Evan Blass/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Motorola únik Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1. Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Google Pixel 10 Pro se představuje ve fanouškovském videu. Co řeknete designu? Adam Kurfürst 27.12.2024