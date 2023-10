Motorola edge-2023 se začala prodávat v Severní Americe

Záda telefonu zdobí veganská kůže, telefon se bude dobře držet

Procesor Mediatek Dimensity nepatří k nejvýkonnějším

Motorola edge-2023 má za sebou oficiální představení a my budeme čekat na informaci, jestli se telefon později dostane do Evropy. Telefon je k dispozici v jediné barvě Eclipse Black a sluší mu to, záda jsou kryta veganskou kůží. Tento materiál se u telefonů nevyskytuje příliš často, na dotek ale působí lépe než běžný plast. Téměř celou přední stranu zabírá 6,6palcový pOLEd displej a frekvencí 144 Hz s rozlišením 2400 x 1080 pixelů. Maximální jas má hodnotu 1200 nitů, nechybí podpora HDR10+. Přímo v displeji je umístěna čtečka otisků prstů, průstřel ukrývá selfie fotoaparát, o kterém budeme mluvit později. Při pohledu na bok telefonu si všimněte výrazně vystouplých čoček, takto budou náchylnější k poškrábání.

Po spuštění vás přivítá Android 13, o budoucí dostupnost Androidu 14 a Androidu 15 bych se nebál. Android 16 už bude s otazníkem, u posledních telefonů výrobce slíbil 3 aktualizace Androidu a 4 roky bezpečnostních záplat, jak tomu bude u Motoroly edge-2023 ale zatím nevíme. Tady si dovolím odbočku – už několik let se v telefonech Motorola nachází stylový widget s časem a předpovědí počasí. Už před mnoha lety jsem jej používal v telefonech Huawei, nejnovější verzi ale do telefonů jiných značek nenainstalujete (pokud v telefonu nemáte root).

Veganská kůže je příjemná na dotek, pořád je to ale plast

Telefon je poháněn procesorem Mediatek Dimensity 7030 s podporou 5G, kterému sekunduje 8 GB operační paměti. Není to špatná kombinace, Motorola používá čistý operační systém Android. Ale vzhledem k ceně (prostý přepočet vychází na 12 000 korun) by si telefon zasloužil výkonnější procesor. Na hraní náročnějších her v nejvyšších detailech to nebude. Procesor si poradí s nahráváním 4K videa, které můžete uložit do nerozšiřitelné paměti s kapacitou 256 GB.

A tím se dostáváme k fotoaparátům. Ten přední má rozlišení 32 megapixelů, hlavní fotoaparát má rozlišení 50 megapixelů a nechybí optická stabilizace obrazu. Fotoaparát slučuje 4 pixely do jednoho, výsledné fotografie budou mít nižší rozlišení, ale snímky budou ostřejší. Druhý fotoaparát je širokoúhlý a nabídne rozlišení 13 megapixelů. Ještě zmíníme baterii s kapacitou 4400 mAh, což v dnešní době není právě rekordní hodnota. To není ani 68W nabíjení, tuto rychlost ale považuji za nadprůměrnou, navíc nechybí bezdrátové nabíjení. Líbí se mi stereo reproduktory, kvalitní zvuk při telefonování zajistí trojice mikrofonů.

Motorola edge-2023 nezklame, ale dokáže zaujmout?

Telefony Motorola mají co nabídnout, novinka si mě ale nezískala. Krásný displej je fajn, ale až budoucnost ukáže, jestli si Motorola edge-2023 získá přízeň zákazníků. V Severní Americe to nebude mít jednoduché, telefony od společnosti Apple jsou oblíbené, Google Pixel nabídne lepší podporu, o skvělých fotoaparátech nemluvě. Ale Motorola dělá pěkné telefony a je dobře, že je aktivní. Uvidíme, jestli se tento model objeví v Evropě. Za podobnou cenu najdeme na trhu řadu zajímavých přístrojů vyšší střední třídy nebo starší vlajkové lodě. Většina z nich Motorolu porazí výkonnějším procesorem nebo vyšší kapacitou baterie, jinde ale mohou naopak ztrácet.

Jak se vám líbí současné telefony Motorola?

Zdroj: Motorola