Milovaná série logických her pro mobilní zařízení Monument Valley se dočká dalšího pokračování. Třetí díl svým předplatitelům exkluzivně přinese streamovací gigant Netflix, a to 10. prosince. Na platformu s filmy a seriály přijdou také oba dva dosud vydané tituly.

Monument Valley 3 bylo představeno v ukázce, která nás opět vnáší do klidného, malebného světa s naprosto okouzlující atmosférou. I tentokrát budeme čelit mnoha různým hádankám v podobě cest napříč chrámy, které bude nutné spojit tak, aby jimi bylo možné projít až do další úrovně. Zkrátka se zřejmě můžeme těšit na všechno, co jsme si v předešlých dílech tak oblíbili.

Monument Valley 3 | Official Announce Trailer | Netflix

Kromě samotných levelů nám tvůrci ze studia Ustwo v traileru ukázali plavbu po řece i moři, kterou ukončí mohutná ryba, jež si pochutná na hlavní hrdince. Jak přesně bude strukturován příběh a co od něj vlastně očekávat, však prozrazeno nebylo – alespoň se tedy máme na co těšit.

Zdroje: YouTube, PhoneArena