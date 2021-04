Toto pondělí představilo Xiaomi řadu nových produktů a mezi nimi byl také vlajkový model Mi 11 Ultra, který byl nyní rozebrán. Dozvíme se tak několik zajímavých detailů a dojde také na srovnání některých dílů s konkurenčními modely.

Model Xiaomi Mi 11 Ultra rozebrán

Postaral se o to jeden čínský YouTuber. Pokud jste tedy přemýšleli o tom, co se nachází v útrobách Xiaomi Mi 11 Ultra, nyní máte možnost to zjistit. Celé video je bohužel v čínštině, ale automatický překlad titulků není úplně nepoužitelný. Podíváme se také na obří zadní modul fotoaparátu, který kromě řady dalších senzorů nabízí sekundární displej.

【享拆】小米11 Ultra拆解:从追赶到引领的机皇挑战者 -XYZONE

Několik uživatelů se při představení ptalo, proč není průstřel selfie kamerky ve středu displeje, o čemž se původně spekulovalo. Odpověď je poměrně prostá. Prostor v telefonu totiž ve středu zabírají zadní fotoaparáty, proto se čínský gigant rozhodl umístit ji na levou stranu. Ve videu se dočkáme také malého srovnání fotoaparátů například s Galaxy S21 Ultra či Huawei P40 Pro Plus.

Jak se vám líbí Mi 11 Ultra?