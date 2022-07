Budeme testovat držáky mobilů do auta. Doporučíte ten váš?

Který držák mobilu do auta je ten úplně nejlepší? Na tuto obecnou otázku se dá těžko odpovědět bez zodpovězení dalších doplňujících dotazů. Které jsou po uchycení v autě nejstabilnější? Umí bezdrátově nabíjet? Mají možnost mobil aktivně chladit? A jak celkově vypadají? Na tyto a možná i další otázky se pokusíme najít odpověď v našem velkém testu držáků mobilu do auta, který plánujeme zpracovat v následujících týdnech.

Máte kvalitní držák na mobil do auta? Doporučte ho do testování Jestliže jste přesvědčeni, že si držák, který používáte ve vašem autě, zaslouží označení “kvalitní” a současně by obstál v porovnání s ostatními, dejte nám o něm vědět. Buď pod článkem v komentářích, nebo na adresu marek.houser@svetandroida.cz.

Aby nešlo pouze o test námi vybraných držáků nalezených v obchodech jen podle “papírové” oblíbenosti, vyzýváme naše čtenáře, aby do komentářů napsali název či odkaz ke svému oblíbenému či dlouhodobě používanému držáku. A my jej rádi zařadíme do celého srovnávání, ve kterém se může poměřit s konkurenty používanými dalšími čtenáři, případně námi vytipovanými kousky z obchodů. Nebojte, aby bylo hodnocení spravedlivé, posuzované kategorie budou u všech držáků stejné.

Jaký držák bychom měli do testu zařadit?