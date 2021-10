Asi nepřekvapí, co prý nejvíc lidi hledají přes mobilní Bing

Možná ten fór taky znáte: “K čemu je dobrý Internet Explorer? Ke stažení Google Chrome.” Starší prohlížeč od Microsoftu už vlastně neexistuje a jeho náhradník Edge je i díky jádru Chromium pro svého dřívějšího velkého rivala nejen téměř rovnocenným soupeřem, ale někdy i inspirací. Popularita Chromu a obecně nástrojů a aplikací od Googlu je ale ve spoustě oborů nadále hodně drtivá, což prý potvrzují i statistiky mobilní verze vyhledávače Bing. Nejhledanější pojem je prý Google.

S touto informaci vyrukoval před pár dny právník Googlu Alfonso Lamadrid, když na půdě Soudního dvora EU opakovaně přišly na přetřes nová pravidla pro umísťování vyhledávačů do mobilních telefonů. Vyhledávací a technologický gigant musí povinně dávat uživatelům na výběr, přes jaký nástroj chtějí vyhledávat. A podle jeho zástupce je to téměř zbytečné. “Získali jsme data, která ukazují, že nejhledanější pojem ve vyhledávači Bing je “Google”. To je důkaz, že lidé náš vyhledávač používají, protože chtějí. Ne proto, že by byli nuceni,” ohání se argumenty advokát.

Dodal, že uživatelé prý volí vyhledávač Google na úkor jeho konkurentů v 95 % případů. Této statistice se dá asi věřit. Otázka je, jak uspěje u soudu, kde se Google snaží proti dalším podobným restrikcím bojovat.

Zdroj: pharena