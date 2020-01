Evropská Unie v roce 2018 uložila Googlu rekordní pětimiliardovou pokutu za to, že monopolním způsobem přednastavuje svůj vyhledávač a prohlížeč do Android zařízení. Navíc mu přikázala, aby v přístrojích poskytoval jednoduchou možnost volby mezi jeho i konkurenčními nástroji. Na prohlížeče už došlo, implementace nařízeného řešení k vyhledávačům se dočkáme letos v březnu. Nyní už je také jasné, které konkrétní vyhledávače se do základního výběru v tabletech a telefonech dostanou. Google nakonec z nevýhodné pozice udělal pěkný byznys. Tři “náhradní” vyhledávače v Androidu, kteří budou společně s jeho nástrojem na výběr, vybral americký gigant v aukci po jednotlivých zemích EU. Navíc bude dostávat peníze za to, když si někdo jeho vyhledávač nevybere.

O co přesně v aukci šlo? Pro každou zemi byly vybrány (čti “zaplatily nejvíce”) tři vyhledávače, které budou společně s tím od Googlu nabídnuty při prvním nastavení přístroje. Objeví se na obrazovce, na které si uživatel vybere, přes který nástroj chce v budoucnu vyhledávat. Tuto volbu má pak samozřejmě možnost změnit. Největší úspěch si připsal nástroj DuckDuckGo, který vyhrál v jednatřiceti ze třiceti zemí. Jedinou výjimku tvoří Velká Británie, kde uspěl Bing. Druhá místa posbíral na drtivé většině území EU nástroj Info.com. Na třetích místech už je to ale pestřejší a je na nich vidět síla vyhledávačů v jednotlivých zemích. Nejčastěji jsou zde vidět nástroje Qwant a Privacy Wall, ale několikrát uspěl i ruský Yandex. Pro uživatele z Česka a Slovenska bude k dispozici český Seznam, ten v těchto dvou zemích obsadil třetí místo.

Vzhledem k dohodě o mlčenlivosti se neví, jaké sumy se v aukcích točily. Google si ale určitě nechá za případnou ztrátu dominantní pozice pěkně zaplatit. Navíc dostane zaplaceno pokaždé, když si uživatel v přístroji vybere kteréhokoli konkurenta. Na výběrové obrazovce by měly být vyhledávače seřazeny náhodně. Zatím nevíme, zda bude tato volba dostupná i u starších telefonů po přechodu do továrního nastavení, nebo jen u těch nově prodaných od března 2020.

V Androidu budou od března 2020 na výběr tyto vyhledávače

Belgie: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Bulharsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Česká Republika: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Dánsko: DuckDuckGo, Givero, Info.com

Estonsko: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Finsko: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Francie: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Chorvatsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Irsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Island: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Itálie: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Kypr: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Lichtejnštejnsko: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Litva: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Lotyšsko: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Lucembursko: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Maďarsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Malta: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Německo: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Nizozemsko: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Norsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Polsko: DuckDuckGo, Info.com, Yandex

Portugalsko: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Rakousko: DuckDuckGo, GMX, Info.com

Rumunsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Řecko: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Slovensko: DuckDuckGo, Info.com, Seznam

Slovinsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Španělsko: DuckDuckGo, Info.com, Qwant

Švédsko: DuckDuckGo, Info.com, PrivacyWall

Velká Británie: Bing, DuckDuckGo, Info.com

Zdroj: Google