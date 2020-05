Mladá Američanka má staré číslo Elona Muska. Je to prý vtipné i otravné

Dokážete si to představit? Pořídíte si nové telefonní číslo a téměř okamžitě po jeho aktivaci vám začnou chodit zvláštní zprávy a volají vám lidé se zvláštními požadavky. Třeba kvůli cestování do vesmíru nebo výkresům pro výrobu umělých končetin. Přesně to se stalo pětadvacetileté Američance Lyndsay Tucker ze San Jose, která při náhodném přidělení telefonního čísla dostala to, které dříve používal světoznámý podnikatel Elon Musk. Překvapená Lyndsay, která pracuje v oboru kosmetiky, ho prý přitom v daný moment ani neznala a nechápala, co se děje. “Když jsem o tom řekla mámě, spadla jí čelist,” svěřila se klientka operátora AT&T. V rozhovoru pro americké NPR popsala další aspekty toho, když má člověk staré číslo Elona Muska.

Od chvíle, kdy číslo má, prý denně řeší tři hovory či zprávy, které jsou určeny zakladateli SpaceX či šéfovi Tesly. “Jedna paní se chtěla přihlásit jako dobrovolník pro let do vesmíru. Jiný člověk chtěl řešit třeba výkresy s umělým končetinám. Je to sice hrozně cool, ale já tomu samozřejmě vůbec nerozumím,” popisuje Lyndsay. Nějaký jihoafrický podnikatel jí prý psal i kvůli objednávce tisíce náklaďáků Tesla. “Dokonce mi volali z úřadů kvůli daním. Myslela jsem, že jsem udělala něco špatně. Byla velká úleva, když jsem zjistila, že nejde o mě,” dodává. Když výstřední podnikatel případně způsobí nějaký mediální poprask, množství zpráv a hovorů se znásobí. Na nejzajímavější komunikace se můžete podívat.

Rozdává šéf Tesly staré vizitky?

Elona Muska se prý toto staré číslo netýká už několik let. Většina lidí tak využívá kontakt, který mají dlouho uložený a který je samozřejmě na mnoha místech stále uvedený. Zvláštní prý ale je, že někteří lidé kontaktují Lyndsay Tucker s tím, že ho získali přímo od něj nedávno. Redakci NPR Elon Musk řekl, že je to opravdu staré číslo a diví se, že je funkční. Zdá se ale, že ho stále lidem úmyslně či neúmyslně dává. Jsou tací, kteří Lyndsay volají a říkají, že ho nedávno opravdu dostali přímo od něj. Na tuto skutečnost už podnikatel nereagoval. Rozdává snad staré vizitky? Nebo se tímto způsobem snaží vyhnout nepohodlným lidem? Těžko říct.

Lyndsay Tucker nicméně hodnotí, že mít staré číslo Elona Muska je vtipné, občas ale otravné. “Když něco řekne do médií, snažím se to sledovat. Říkám si fajn, tohle bych si měla zapamatovat, třeba mi kvůli tomu bude někdo volat,” směje se. Někdy je ale prý náročné všechny hovory a zprávy vyřídit. “Je to občas jeden hovor za druhým a já nemám vždy čas je vyřešit. Pokud tedy máte pocit, že vám Elon Musk neodpovídá, vězte, že jsem to já,” vzkazuje Lyndsay Tucker lidem nahánějícím jednoho z nejslavnějších podnikatelů na světě. Číslo si prý hodlá ponechat.

Nechali byste si takové telefonní číslo?

Zdroj: NPR