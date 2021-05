Společnost Xiaomi v současnosti pracuje na tom, aby aktualizovala co možná největší počet telefonů na svůj systém MIUI 12.5. Ta má přinést spoustu novinek, které mají zlepšit celkový uživatelský zážitek, ovšem možná se do něj dostane funkce, kterou málokdo čekal. Před nedávnem bylo totiž zjištěno, že Xiaomi chystá do MIUI funkci, která vám “rozšíří” RAM.

Jako první s touto informací přišel na Twitteru Kacper Skrzypek. Ten se vrtal v kódech MIUI a našel velice zajímavou novinku. Nazývá se Memory extension a přidá vám 1 GB virtuální RAM. Není to však úplně zadarmo, budete si muset dostatečně pročistit vaší paměť telefonu. Podobnou funkci nabízí třeba telefon Vivo X60, kde můžete získat až 3 GB virtuální operační paměti a mít tak až 15 GB RAM. Stejné je to také u OnePlus 9.

RAM extension support is coming to @miuirom soon… Not implemented yet, so I don't know how much storage and which devices support it. Probably the new ones.@MishaalRahman @aamirXDA pic.twitter.com/wtOH9yRfHo

— Kacper Skrzypek (@kacskrz) April 28, 2021