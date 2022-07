Společnost Xiaomi představila v MIUI 12 nový designový jazyk, který se následně přenesl také do systémů MIUI 12.5 a MIUI 13. To znamená, že se na první pohled právě od MIUI 12, které bylo představeno v roce 2020 nové nadstavby nijak zásadně nezměnily. To má ale změnit MIUI 14, které má podle dostupných informací přinést nový design.

S touto zprávou přišel web xiaomiui, který informace vypátral v betě nadcházejícího systému. MIUI 14 má vypadat oproti aktuálnímu systému moderněji. Jedním z prvků, na které čínský gigant vsadí bude třeba tučné písmo, nový design výběru widgetů či některé přepracované aplikace, mezi které patří třeba Hodiny, Trezor nebo Galerie.

Co se týče praktických funkcí, MIUI 14 má přinést třeba podporu Qualcomm LE Audio nebo rozpoznávání textu. Dá se očekávat, že novinek bude mnohem více, ovšem informace v tuto chvíli zůstávají dosti pod pokličkou. Nejprve se hovořilo o tom, že by jej mohla firma ukázat již v srpnu, ale nyní mluví spíše o listopadu, kdy bude představena také řada Xiaomi 13.

Jak se těšíte na MIUI 14?

