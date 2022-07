Přibližně před týdnem jsme vás informovali o tom, že vyšla poslední beta systému Android 13. To znamená, že se brzy dočkáme plné verze. Od ní se budou odvíjet také nové nadstavby, mezi které se řadí také chystané MIUI 14 od Xiaomi.

MIUI 14 se prý dočkáme v srpnu

Během několika následujících týdnů by měla čínská firma představit MIUI 14, na což přišel server Xiaomiui. Ten rovněž tvrdí, že bude systém představen 16. srpna, což ale v tuto chvíli nemáme jak podložit. Mělo by debutovat v mobilech s kódovým označením “nuwa” a “fuxi”. A co jsou vůbec zač tyto záhadné modely? Podle nejnovějších informací jde o Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro, což by dávalo smysl. Loni se rovněž objevilo MIUI 13 poprvé u mobilů Xiaomi 12.

Rovněž se očekává, že spolu s MIUI 14 Xiaomi ukončí softwarovou podporou pro Xiaomi Mi 10, jelikož s MIUI 13 byla ukončena podpora pro Xiaomi Mi 9. Novinka by měla disponovat částečně přepracovaným grafickým rozhraním a dočkáme se prý také lepší vyladěnosti.

Jak se těšíte na MIUI 14?

Zdroj: gizmochina.com