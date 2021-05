MIUI 13 se blíží. Známe datum vydání i některé zajímavé funkce

Přestože na všech telefonech ještě není ani MIUI 12.5 se již blíží příchod MIUI 13. K představení má navíc dojít dříve než by kdokoliv mohl čekat. Oficiálně by se nám měl nový systém totiž ukázat již 25. června a krátce poté vyjde také nový telefon, který jej bude mít v sobě.

MIUI 13 se blíží

Jako první bude MIUI 13 představeno pro čínský trh a později bychom se měli dočkat také globálního představení. Můžeme očekávat stabilnější a rychlejší systém s řadou nejrůznějších novinek. Většinu z nich Xiaomi zatím drží pod pokličkou, ovšem některé informace jsme přece dostali. Mnozí odhadují, že spolu s novým systémem vyjde také očekávaný telefon Xiaomi Mi Mix 4 a právě v něm uvidíme nové MIUI poprvé.

Nedávno jsme vám psali o tom, že Xiaomi plánuje přidat do systému funkci, která vám “zdarma přidá RAM” do vašeho telefonu. Tuto funkci již podporují některé telefony vivo či OnePlus a dalším v pořadí tak bude Xiaomi. Funkce by měla pomoci hlavně uživatelům starších modelů, které disponují 4 GB RAM nebo méně.

Jak se na nový systém těšíte?

