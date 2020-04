MIUI 12 oficiálně představeno. Co na něj říkáte?

Vedle nového telefonu Mi 10 Youth Xiaomi oficiálně představilo novou grafickou nadstavbu MIUI 12. Běží samozřejmě na nejaktuálnějším Androidu 10, ale oproti rok starému MIUI 11 se jedná o skutečně veliký posun. Co tedy od systému očekávat?

Nalezneme zde nové animace pro spuštění/zavírání aplikací, o nichž Xiaomi tvrdí, že jsou rychlejší, než u předchozí verze. Klíčový je také Dark Mode 2.0. Ten automaticky zatmavuje nejen tapety, ale také upravuje písmo tak, aby bylo lépe čitelné. Mezi další vizuální prvky, které stojí za zmínku jsou určitě nové živé tapety z vesmíru. K dispozici je také nový Always-on displej či malá plovoucí okna, která vám umožní nechat otevřené malé náhledy aplikací.

Další klíčovou funkcí je jistě vylepšená správa soukromí. Ta vám nově umožní sledovat chování vašich aplikací a nahlásí vám tu, která zneužívá oprávnění, které jste ji dali. Představena byla také funkce Sensory Visual Design, která má za úkol zobrazit vám vše možné pomocí grafů. Půjdete-li například do správy úložiště, uvidíte přesně v přehledných grafech, kolik vám co zabírá místa.

Xiaomi představilo také funkci AI volání, které dokáže v reálném čase překládat nebo automaticky odpovídat na hovory. Zatím bude tato funkce bohužel dostupná jen v Číně. Můžeme se také těšit na nová gesta. Nyní bude možné odpovídat na zprávy či jiné notifikace bez toho, aniž by bylo potřeba vyjet z jiné aplikace. Datum vydání přesně stanoveno nebylo. Xiaomi pouze sdělilo, že bude uvolňovat systém postupně a to maximálně na konci června. Již teď je však možné přihlásit se do betatestu.

Co říkáte na novinky v MIUI 12?

Zdroj: gsmarena.com