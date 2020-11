V telefonech Xiaomi Mi 10 už se testuje MIUI 12.2 s několika novinkami

Zatímco velká část mobilního “světa Xiaomi” čeká na aktualizaci nadstavby MIUI do verze 12, jeden z mobilů má nadále privilegium poskakovat s dodatečnými updaty dál a dál. Řeč je pochopitelně o posledním vlajkovém modelu Mi 10, na kterém v Číně vývojáři Xiaomi momentálně zkouší MIUI 12.2. Pár týdnů poté, co se objevila verze 12.1, s prvními novinkami překračující rámek klasické dvanácté verze. Testování zatím probíhá striktně jen v Číně a to už na druhý pokus. První vlnu Xiaomi spustilo a zastavilo už před několika dny.

Co přineslo MIUI 12.2 do Xiaomi Mi 10?

Práce s dokumenty Přidáno plovoucí tlačítko pro ovládání Přidáno tlačítko Importovat PDF Přidáno tlačítko pro Screencasting Přidáno tlačítko s náhledy pro rychlejší přechod mezi snímky PDF či prezentace Přidáno upozornění na možnost otočení obrazovky Optimalizována velikost aplikace



Systém Implementovány bezpečnostní updaty z listopadu 2020 Stabilní implementace Androidu 11 do MIUI



Focení/natáčení Přidán VLOG mód včetně šablon Příběh a Rytmus Ve VLOG módu půjde ukládat roztočený materiál jako koncept (i do cloudu) Přidána možnost aplikovat vodoznak se zeměpisnou šířkou a délkou Optimalizováno 8K natáčení s přístupem z horního menu Optimalizován vzhled vodoznaku pro nové modely Kamera dokáže na 30 sekund udržet vzdálenost zaostření



Zdroj: Gizmo