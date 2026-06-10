Kde legálně sledovat MS ve fotbale 2026? ČT, Nova, Oneplay i appky Hlavní stránka Články MS ve fotbale 2026 startuje 11. června, finále je na programu 19. července. Všech 104 zápasů poběží v Česku zdarma Vysílací práva si dělí Česká televize a Nova — každá má 50 exkluzivních přenosů, 4 klíčové zápasy (včetně těch českých) vysílají obě souběžně Online zdarma: ČT sport Plus a iVysílání. Kompletní turnaj na jednom místě nabídne jen placený Oneplay Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.6.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Mistrovství světa ve fotbale začíná už zítra a poprvé po dvaceti letech na něm hraje i česká reprezentace. Jenže letos to s vysíláním není tak jednoduché jako dřív — práva si rozdělily dvě televize a zápasy se kvůli časovému posunu hrají i ve čtyři ráno. Sepsal jsem proto přehled, kde všude šampionát legálně naladíte, co je zdarma a kde si připlatíte. Kdo co vysílá: ČT a Nova si turnaj rozpůlily Hlavním držitelem práv pro Česko je Česká televize, která ale část přenosů přeprodala skupině Nova — stejný model jako u MS v Kataru 2022. Důvod je prostý: turnaj se rozrostl na 48 týmů a 104 zápasů, což je na kapacity (a rozpočet) jedné televize prostě moc. Každá stanice tak odvysílá 50 zápasů exkluzivně a čtyři nejdůležitější — zahajovací utkání, obě semifinále, finále a zápasy české reprezentace — poběží na obou současně. U českých zápasů si tedy vyberete, čí komentář vám sedí víc. Dobrá zpráva: celý šampionát je ve volně dostupném vysílání. Hlavními kanály jsou ČT sport a Nova Action, vybrané atraktivní zápasy se mohou objevit i na hlavní Nově. Jediný háček — Nova Action nemusí mít každý naladěnou. Vysílá v pozemním Multiplexu 24, takže pokud ji v seznamu programů nevidíte, zkuste nové automatické ladění televize. A kdy hrají Češi? Připravte si budík, časový posun je nemilosrdný: ZápasDatumVýkop (našeho času)Kde sledovatJižní Korea – Českopátek 12. 6.4:00 ráno (!)ČT sport i NovaČesko – Jihoafrická republikačtvrtek 18. 6.18:00ČT sport i NovaČesko – Mexikočtvrtek 25. 6.3:00 ránoČT sport i Nova Obecně počítejte s výkopy v 18:00, 21:00, o půlnoci, ve 3:00 a v 6:00 ráno. Dva ze tří českých zápasů se tedy hrají v noci — tohle je z mého pohledu škoda, ale Amerika se nám nepřizpůsobí. Online zdarma: ČT sport Plus, iVysílání a červené tlačítko Nemáte u sebe televizi? Zápasy z produkce ČT pustíte zdarma a bez registrace na webu ČT sport, v aplikaci ČT sport (Android, iOS) přes rozhraní ČT sport Plus, případně v iVysílání. Na chytrých televizích funguje i červené tlačítko HbbTV. Pozor jen na jednu věc: streamy fungují primárně na území ČR. Pokud vyrazíte na dovolenou k moři, kvůli geoblokaci si je nejspíš nepustíte. ČT navíc chystá zajímavou novinku jménem Match Buddy — paralelní stream k hlavnímu vysílání s živými statistikami, multiview z několika kamer najednou a u českých zápasů s komentářem datového analytika. Pro fanoušky čísel pecka. Specifickou cestou jsou streamy sázkových kanceláří: TV Tipsport a TV Chance letos nabízejí živě všechny zápasy turnaje zdarma, s vlastními komentátory. Podmínkou je ale registrace herního konta, tedy ověření totožnosti a věk 18+. Za mě spíš nouzovka pro ty, kdo už účet mají. Placená cesta: Oneplay jako jediný má všech 104 zápasů Zápasy z poloviny patřící Nově online zdarma nepustíte — Nova je směřuje na placenou platformu Oneplay. Ta je zároveň jediným místem v Česku, kde najdete digitálně všech 104 zápasů pohromadě, včetně těch od ČT, plus doprovodné funkce: zpětné přehrávání, přepínání kamer, statistiky a sestřihy. Kolik to stojí? Nova Action je součástí všech tarifů Oneplay a ČT sport najdete už v základním tarifu Komfort za 199 Kč měsíčně. Pro samotné MS tedy nejdražší sportovní tarify nepotřebujete. Nováčci si navíc mohou aktivovat 7 dní na zkoušku zdarma (s nutností zadat kartu a včas zrušit). A upřímně — skupinová fáze trvá od 11. do 27. června, takže s jedním měsíčním předplatným bez závazku pokryjete prakticky celý turnaj za dvě stovky. MožnostCenaCo nabízíHáčekČT sport (TV)zdarma54 zápasů vč. všech českýchjen polovina turnajeNova Action / TV Novazdarmadruhá polovina turnaje vč. českých zápasůnutné naladit Multiplex 24ČT sport Plus / iVysílání / appka ČTzdarmastreamy zápasů ČT, bez registracegeoblokace mimo ČROneplay (Komfort)199 Kč/měs.všech 104 zápasů, multiview, zpětné přehráváníplacené, základ na 1 zařízeníTV Tipsport / TV Chancezdarmavšechny zápasy, vlastní komentářregistrace u sázkovky, 18+ Rychlé shrnutí✅ Celé MS 2026 je v Česku zdarma v TV — stačí ČT sport a Nova Action.✅ České zápasy vysílají obě televize souběžně, vyberete si komentář.⚠️ Online zdarma jsou jen zápasy ČT; polovina turnaje od Novy vyžaduje Oneplay nebo klasickou anténu.⚠️ Časy zápasů: většina v noci, Češi hrají dvakrát mezi 3. a 4. hodinou ráno.💡 Tip: na celý turnaj v mobilu stačí jeden měsíc Oneplay Komfort za 199 Kč — bez závazku, po finále zrušíte. Cena/dostupnost ověřena 10. 6. 2026. A jak to budete řešit vy — vstanete na Korejce ve čtyři ráno, nebo si dáte radši sestřih u snídaně? Zdroje: ČT, OnePlay, vlastní O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Česko ČT24 fotbal nova Oneplay sport Televize Mohlo by vás zajímat Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1.2025 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024 LIDL znovu prodává fantastický Wi-Fi zesilovač Xiaomi. Má ho nejlevnější v Česku! 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