Takhle podle Viva vypadá mistrovské dílo, souhlasíte?

Společnost Vivo se připravuje na uvedení nového smartphonu Vivo V29e a při té příležitosti vydala vcelku působivé teaser video. V něm se nebojí svoji nadcházející novinku přirovnat k designovému mistrovskému dílu. Mezitím však na internet již unikly snímky připravovaného smartphonu v celé jeho kráse. Souhlasíte se sebevědomým tvrzením tohoto čínského výrobce?

Vivo V29e alias mistrovské dílo?

Vedle videa společnost Vivo vypustila do světa také obrázkový teaser, který se hemží samými superlativy a na pozadí ukazuje ve tmě částečně zahalená záda novinky. Právě tato upoutávka však víceméně potvrdila uniklé snímky, které odhalují údajné mistrovské dílo ve vší své kráse a to hned ve dvou barevných variantách. Na snímcích pak můžeme vidět smartphone se, patrně symetricky, zaoblenými zády i displejem a dvěma fotoaparáty v oddělených tubusech na zádech.

Co se paramterů týče, potenciální kupce by mohlo zklamat, že nasazen bude patrně čipset Qualcomm Snapdragon 480 (případně 480+). Za nás by telefonu určitě víc slušel Snapdragon 4 Gen 2 nebo alespoň 4 Gen 1. Zato v oblasti RAM by výrobce mohl být štědrý a nabídnout 8GB operační paměť. Úložiště by pak mělo nabídnout 128 nebo 256 GB. Baterie by pak měla disponovat kapacitou 4 600 mAh a 80W rychlonabíjením. Datum představení pro tuto chvíli neznáme.

vivo V29e | #TheMasterpiece | Coming Soon

Jak se vám líbí design připravované novinky od společnosti Vivo?

Zdroj: GSMArena.com