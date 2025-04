Minority Report v Británii? AI má tajně hledat budoucí vrahy!

Britská vláda, konkrétně ministerstvo spravedlnosti a vnitra, pracuje na vývoji nástroje založeného na umělé inteligenci, který by měl předpovídat, které osoby s největší pravděpodobností spáchají v budoucnu vraždu. Tento ambiciózní a zároveň kontroverzní projekt počítá s analýzou rozsáhlých souborů osobních údajů občanů, včetně záznamů z policejních databází. Cílem je identifikovat potenciální pachatele ještě před spácháním činu, což ale vyvolává vážné etické otázky a obavy z narušení soukromí, podobně jako ve filmu Minority Report.

Tajný projekt prediktivní AI

Informace o projektu přinesla jako první organizace Statewatch, která monitoruje občanské svobody v Evropě, a následně deník The Guardian. Podle dostupných dokumentů ministerstvo spravedlnosti (Ministry of Justice – MoJ) a ministerstvo vnitra (Home Office) investují do výzkumu a vývoje systému, který by dokázal vyhodnotit riziko spáchání násilného trestného činu, konkrétně vraždy. Projekt je zatím ve výzkumné fázi a jeho existence byla odhalena navzdory snahám o utajení.

Jaké údaje má systém využívat?

Klíčovým prvkem systému má být analýza dat z různých zdrojů. Zvažuje se využití informací z:

Policejních databází: Záznamy o předchozích trestných činech, kontaktech s policií, varováních.

Probace a vězeňské služby: Informace o osobách v podmínce nebo ve výkonu trestu.

Zdravotnických záznamů: Potenciálně údaje o duševním zdraví (ačkoliv přístup k těmto datům je velmi citlivý a regulovaný).

Sociálních služeb: Informace o sociální situaci, možném zneužívání návykových látek apod.

Cílem je vytvořit komplexní profil rizikovosti dané osoby. Dokumenty naznačují, že systém by se mohl zaměřit i na osoby, které dosud nebyly odsouzeny za násilný trestný čin, ale vykazují určité rizikové vzorce chování identifikované AI.

Etické otazníky a obavy veřejnosti

Vývoj takového nástroje nevyhnutelně vyvolává řadu vážných obav. Kritici varují před:

Narušením soukromí: Shromažďování a analýza obrovského množství osobních údajů bez vědomí dotčených osob.

Rizikem chybovosti a diskriminace: AI systémy mohou přebírat a posilovat existující předsudky ve společnosti a v datech, což může vést k nespravedlivému označení určitých skupin obyvatel jako rizikovějších.

„Presumpcí viny": Označení někoho za potenciálního vraha na základě algoritmu, nikoli konkrétních činů, je eticky velmi problematické.

Nedostatkem transparentnosti: Projekt je vyvíjen v tajnosti, což ztěžuje veřejnou kontrolu a debatu.

Možností zneužití: Technologie by mohla být v budoucnu využita k širšímu sledování populace.

Přirovnání k dystopickému filmu Minority Report, kde speciální jednotka zatýkala lidi ještě před spácháním zločinu na základě předpovědí, se v médiích objevuje velmi často a vystihuje jádro obav.

Cíl: Prevence násilí

Zastánci projektu (především z řad vládních úředníků, jak naznačují uniklé dokumenty) argumentují, že hlavním cílem je prevence nejzávažnějších trestných činů a ochrana veřejnosti. Identifikace vysoce rizikových jedinců by mohla umožnit včasnou intervenci, například prostřednictvím sociálních nebo zdravotnických služeb, a potenciálně tak zabránit tragédiím. Zda je však tento cíl dosažitelný bez nepřijatelného zásahu do základních práv a svobod, zůstává klíčovou otázkou.

Projekt navazuje na dřívější snahy, jako byl National Data Analytics Solution (NDAS), který se snažil využívat data k predikci násilných trestných činů spojených se zbraněmi, ale byl kritizován pro nedostatečnou efektivitu a etické problémy.

