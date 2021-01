Na internetu je na prodej databáze, ve které se nachází 500 milionů telefonních čísel z Facebooku. Data byla získána již dříve, protože útočnici využili bezpečnostní chybu Facebooku, která byla opravena v roce 2019. Na začátku roku 2020 se útočníci do databáze dokázali dostat a mohli se tak dostat k různým informacím. Nyní se k těmto údajům může dostat kdokoliv, protože byl vytvořen Telegram bot, který umožňuje vyhledávání čísel podle Facebook ID. Pro získání telefonních čísel se musí platit. A to poměrně velké částky.

Telegram bot běží zhruba od poloviny ledna 2021. Za jedno telefonní číslo nebo Facebook ID se platí 1 kredit. Koupě jednoho kreditu vychází na 20 dolarů, v přepočtu tak cca 430 Kč. Kredity se dají koupit i ve větším množství se slevou. Poté třeba 10 tisíc kreditů vychází na 5000 dolarů, v přepočtu cca 107 tisíc Kč.

Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.

This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) January 14, 2021