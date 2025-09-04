Konec posílání textů přes WhatsApp! Microsoft testuje ve Windows geniální vychytávku, která se bude hodit každému Hlavní stránka Zprávičky Microsoft testuje novou funkci pro synchronizaci schránky mezi Windows a Androidem, která funguje s jakoukoliv klávesnicí včetně Gboard Oproti starším řešením je novinka integrována přímo v aplikaci Link to Windows (Propojení s Windows) a nabízí okamžitou synchronizaci V současné vývojové verzi funguje přenos pouze jednosměrně - z počítače do mobilu, nikoliv naopak Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.9.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Kopírování dlouhých textů nebo složitých odkazů mezi počítačem a mobilem je už roky zdrojem frustrace. Většina z nás si pomáhá posíláním obsahu přes WhatsApp, Messenger nebo email. Microsoft se tento problém snaží vyřešit už několik let, ale teprve nyní přichází s řešením, které skutečně dává smysl – nativní synchronizací schránky mezi Windows a Androidem přes aplikaci Link to Windows. Jak funguje nová synchronizace schránky Nová funkce, která se aktuálně testuje ve vývojářských verzích Windows, umožňuje přístup k obsahu počítačové schránky přímo z vašeho Android telefonu. Na rozdíl od předchozích řešení se navíc neomezuje na konkrétní klávesnici, což je velký posun. Vše, co zkopírujete na počítači, se okamžitě objeví v systémové schránce Androidu a je dostupné skrze jakoukoliv klávesnici – ať už používáte Gboard, Samsung Klávesnici nebo jiné alternativy. Server Windows Latest, který funkci otestoval, uvádí, že synchronizace probíhá téměř okamžitě a bez větších problémů. Stačí zkopírovat text na počítači a ten se automaticky objeví v nabídce vložení na klávesnici vašeho telefonu. Zajímavé je, že největší problémy se objevovaly paradoxně s klávesnicí SwiftKey od Microsoftu, zatímco s konkurenčními klávesnicemi vše fungovalo plynule. Co budete potřebovat a jak funkci aktivovat Pro využití této novinky je zapotřebí splnit několik podmínek: 1. Mít nainstalovanou nejnovější vývojářskou verzi Windows (aktuálně dostupná jen pro účastníky programu Windows Insider v kanálu Dev) 2. Nainstalovat aplikaci Link to Windows na Android telefon a propojit ji s počítačem 3. Přihlásit se ke stejnému Microsoft účtu na obou zařízeních 4. Na počítači je nutné v nastavení aktivovat Historii schránky a Synchronizaci mezi zařízeními 5. V nastavení Link to Windows pak povolit volbu „Access PC’s clipboard“ (Přístup ke schránce PC) v sekci Mobilní zařízení Jedno omezení, se kterým se musíte smířit I když nová funkce představuje velký krok vpřed, má zatím jeden významný nedostatek – funguje pouze jednosměrně. To znamená, že obsah zkopírovaný na Windows se objeví v Androidu, ale ne naopak. Obsah zkopírovaný na telefonu se zatím do počítače nepřenáší, alespoň ne v aktuální testovací verzi. Pro mnoho uživatelů to však může být dostatečné, zejména pro sdílení hesel, adres či odkazů z počítače na mobil. Microsoft dohání Apple, ale má co zlepšovat Univerzální schránka není ve světě operačních systémů žádnou novinkou – Apple nabízí podobnou funkci už od roku 2016 mezi svými zařízeními s iOS, iPadOS a macOS. Microsoft však dlouho bojoval s implementací této zdánlivě jednoduché funkce, přestože se o to v minulosti pokoušel několikrát. Máte Spotify a zároveň používáte Android s Windows? Tahle funkce vás jistě potěší Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Dřívější pokusy zahrnovaly synchronizaci schránky přes klávesnici SwiftKey, která ale podle mnoha uživatelů fungovala nespolehlivě – objevovaly se problémy s jednosměrným přenosem nebo výpadky služby. Nové řešení, integrované přímo do systému Windows a aplikace Link to Windows, slibuje vyšší spolehlivost a univerzálnější použití. Kdy se dočkáme oficiálního vydání Microsoft zatím nezveřejnil oficiální datum, kdy se synchronizace schránky dostane do stabilní verze Windows 11. Podle dosavadních zkušeností s podobnými funkcemi se dá očekávat, že po dokončení testování ve vývojářském kanálu funkce postoupí do beta verze a následně – pokud nebude objeveno příliš mnoho chyb – do veřejné verze Windows. Využili byste této novinky? Zdroj: WindowsLatest 