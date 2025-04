Microsoft potichu vypustil do Windows 11 kontroverzní AI funkci. Pamatuje si vše, co děláte

Lidská paměť je někdy děravá, a tak se hodí mít po ruce funkci, která vám připomene, co jste kdy na počítači dělali. Pokud tedy slouží jen vašim potřebám. Jenže taková „fotografická“ funkce může být i snadno zneužita hackery. Na to tvrdě narazil i Microsoft, který už minulý rok na podzim představil AI Recall a záhy zjistil, kolik skrývá potenciálních rizik.

Po listopadovém spuštění v testovacím provozu nyní Recall nenápadně vypustil přímo do Windows 11. A zdá se tedy, že její díry zazáplatoval a funkce bude sloužit ku prospěchu uživatelů a bezpečně. Nebo v to aspoň můžeme doufat.

V EU ještě letos

Microsoft ji zatím uvolnil jen do nejnovějších počítačů Copilot+, které představil před rokem a nadchl jejich neurální jednotkou pro lokální AI výpočty a (nejen) Copilotem. Mezi lidmi jich ale ještě není tolik a většina běžných uživatelů tak pokročilý stroj ani nevyužije. Pro Microsoft jde ovšem o ideální prostředí, v němž může testovat své nejpokročilejší AI nástroje.

I kdybyste ale doma Copilot+ měli, zatím funkci Recall hledat nemusíte. Je sice dostupná po celém světě, ale nikoliv v Evropské unii. Což má ovšem Microsoft v plánu změnit a chce ji do těchto zařízení v EU poslat nejpozději do konce letošního roku. Jestli se objeví i v běžných počítačích a ve Windows 11 obecně, se ale neví.

A čím je Recall tak výjimečná? Jedná se o funkci, která má doslova fotografickou paměť. Sleduje vše, co na Windows 11 děláte a zaznamenává to. Kdykoliv se tak můžete vrátit zpět do své historie a dohledat vše potřebné. Pak můžete třeba navázat na dříve rozdělanou práci, najít fotku nebo cokoliv jiného.

Uvítali byste podobnou AI funkci i na svém počítači?

Zdroj: Windows, Microsoft