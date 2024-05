Microsoft Surface Laptop Go 3 je solidní kompaktní notebook

Na e-shopu Smarty jej nyní můžete pořídit s velkou slevou

Nabízí solidní procesor, slušnou výdrž a dotykový displej

V segmentu kompaktních a cenově dostupných notebooků se objevila velmi zajímavá nabídka — Microsoft Surface Laptop Go 3 je nyní na Smarty.cz za 13 783 Kč se slevovým kódem EXTRA30. Přenosný počítač od Microsoftu dorazil na náš trh loni a stál přes 21 tisíc, za necelých 14 tisíc jde o bezkonkurenční nabídku. Jedná se o konfiguraci s 256GB SSD diskem, 8 GB RAM a procesorem Core i5-1235U s grafikou Intel Iris Xe. Má relativně malý displej a je určený především uživatelům, kteří si vystačí s kancelářskou prací a chtějí kompaktní stroj.

Neznamená to ale, že si Surface Laptop Go 3 neporadí i s náročnějšími úkony. Procesor Core i5-1235U zvládne i nějakou tu úpravu fotek, grafický čip Intel Iris Xe dovolí spustit i náročnější tituly jako například třetího Zaklínače či Forzu Horizon 5, nastavíte-li nižší grafický kabátek. Displej o velikosti 12,4 palce má rozlišení 1536 x 1024 pixelů, svou jemností tedy neuchvátí, ale za to oceníte praktický poměr stran 3:2 či možnost ovládat počítač dotykem.

i5 1235U | Intel Iris Xe Graphics | Test in 14 Games in 2022 | HP Pavilion 15

Výbava dále zahrnuje HD webkameru pro videohovory, čtečku otisků prstů, konektory USB-C 3.2 (data, DisplayPort, nabíjení), USB-A 3.1, 3.5 mm jack a Surface port pro nabíjení. Výdrž baterie se udává okolo 8-10 hodin, což je poměrně slušné s ohledem na fakt, že má pouze 41Wh akumulátor. To se pozitivně podepsalo na váze, laptop váží pouhých 1,13 kg.

Surface Laptop Go 3 je dodáván s předinstalovaným Windows 11 Home. Pokud hledáte kompaktní stroj na kancelář a občasnou náročnější práci, bude sloužit skvěle. Za výše uvedenou cenu jde o jednu z nejlepších koupí v dané kategorii.

Co říkáte na aktuální cenu Surface Laptop Go 3?