Microsoft se snaží znovu zpopularizovat Skype

Komunikační aplikace dostane velký upgrade

Cílí především na smartphony

Skype je komunikační aplikace, kterou jsme nějakou dobu nejspíše používali všichni. Když vzpomínám na dětství, tak se to neobejde bez toho, aniž by mi služba nevytanula na mysli. Byla to pro mě úplně první aplikace tohoto druhu, a ještě dlouho jsem žádnou jinou neznal. Postupem času ovšem začala sláva Skypu opadat, a uživatelé přecházeli na nové, modernější komunikátory.

Microsoft se ovšem teď snaží o to, abychom na aplikaci pouze nevzpomínali, ale začali ji místo toho opět aktivně používat. A přináší nám tak Skype Messaging 2.0. Jak už jméno napovídá, jde o změny týkající se primárně chatu. Jednou z nejvýraznějších proměn projde kontextové menu, které vyvoláte dlouhým stiskem prstu na zprávě. Menu je příjemně přehledně, a můžete si díky němu rychle zprávu zkopírovat, odpovědět na ni, přeposlat ji nebo také uložit do záložek. Aktualizace čeká také emoji. Jejich počet se významně rozšíří, a budete je taktéž moci přidat do zprávy pomocí zmíněného kontextového menu. Zmodernizována bude rovněž i správa chatů. Nově se vám po dlouhém stisku jakéhokoliv chatu otevře zase jiné menu, a díky němu budete mít možnost s chatem pracovat. Zajímavá je taktéž možnost posílání fotek a videí v rámci přehledných alb, která vám nebudou nijak znesnadňovat orientaci v chatu.

Nová aktualizace Skypu Source: Skype

To jsou ty nejzajímavější změny, které využijete nejspíš každý den. Úplný souhrn aktualizací najdete na blogu Microsoftu. Snad žádná ale není příliš revoluční, a téměř všechny funkce známe už z jiných komunikačních aplikací. Skype s nimi tak pouze víceméně srovná krok, ale v ničem je nepředčí. Nevím tedy, co bychom měli mít za motivaci se k němu vrátit. Třeba nás ovšem přesvědčí budoucími updaty, které již mohou být výrazně zajímavější.

Vrátíte se ke Skypu?

Zdroj: Microsoft