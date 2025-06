Copilot od Microsoftu má velký update! Teď přímo uvidí, co děláte. Čím se pyšní novinka jménem Copilot Vision?

Microsoft nasadil do Windows zajímavou novinku s názvem Copilot Vision, která přidává AI asistenta přímo do kontextu obrazovky. Zatímco dříve Copilot pouze odpovídal na dotazy zadané textem, teď dokáže vidět, co máte zrovna otevřené, a pomáhat vám na základě vizuálního obsahu. Stačí kliknout na ikonku brýlí – a umělá inteligence začne sledovat obrazovku.

Jak už úvod napovídá, hlavní přínos spočívá v kontextové asistenci. Umělá inteligence tedy rozpozná otevřené dokumenty nebo obrázky, doporučí úpravy fotek a poradí i s designem.

Stejně tak by měla být schopná například přidat vhodný popis k obrázku ve Wordu či PowerPointové prezentaci. Několik zajímavých funkcionalit úzce uvádí i krátké video od oficiálního účtu Microsoft Copilot na platformě YouTube.

Zajímavá je i skutečnost, že Copilot už neodpovídá jen textem – dokáže promluvit, čímž potenciálně ušetří váš čas.

Microsoft Copilot teď zvládne až dvě aplikace naráz, ale co bezpečí?

Současně lze s umělou inteligencí sdílet až dvě aplikace, které dokáže vnímat naráz. S takovou možností ale musí přijít i přísná pravidla – prvním a nejdůležitějším z nich je, že AI údajně neukládá žádný vizuální obsah a stejně tak funkce není aktivní, dokud ji ručně nespustíte.

Zároveň AI nemůže analyzovat chráněná média (krásným příkladem takového média je Netflix) nebo jiné citlivé vizuály. Co se týká transkripcí hlasových vstupů, ty jsou uchovávány pouze do té doby, než je smaže samotný uživatel. Celkově se tedy jedná o poměrně kontrolovaný nástroj, který má uživateli asistovat v reálném čase, ale zároveň chrání jeho soukromí.

Dostupnost

Jak už to tak pro nás ale bývá, oznámení nových funkcí tohoto typu se většinou nerovná okamžité globální dostupnosti, a je tomu tak i v případě Copilot Vision.

Funkce je nyní dostupná pouze pro USA s tím, že my si ještě budeme muset počkat. Požadavky na verze operačního systému už pak nejsou překvapivé vůbec; novinek se dočkají pouze Windows 10 či Windows 11.

Myslíte, že byste dokázali každodenně využívat Copilot Vision v praxi?

Zdroj: NotebookCheck, Microsoft