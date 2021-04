Společnost Xiaomi nedávno konečně vypustila na trh telefon Mi 11 Ultra, jehož sekundární displej na zadní straně je stejný jako u Mi Band 5. Scénáře pro použití tohoto displeje jsou různé. Umí třeba zobrazit zadní fotoaparáty, přijímat hovory nebo zobrazovat notifikace.

Mi 11 Ultra používá na zádech displej z Mi Band 5

1,1″ AMOLED displej byl přímo převzat z Xiaomi Mi Band 5, tedy z rok starého náramku. Dle webu ITHome to potvrdil přímo Lei Jun během tiskové konference. Důvod zatím není jasný. Dá se však očekávat, že Xiaomi se rozhodlo nevyrobit displej na míru pro ušetření nákladů. Jen tak mimochodem se firmě podařilo nacpat do telefonu skvělé fotoaparáty, výborný displej a spoustu dalších technologií a zároveň cenu udržet pod 1 000 dolary. Právě to může být hlavním důvodem.

Zadní displej má rozlišení 126 x 294 pixelů a maximální jas 450 nitů. Kromě výše zmíněných funkcí umí třeba také zobrazit aktuální stav baterie telefonu.

Jak byste tento displej využívali vy?