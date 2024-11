Německá značka METZ vstupuje na český trh

Portfolio zahrnuje OLED, QLED+ a Mini LED modely

Všechny televizory běží na platformě Google TV

Český televizní trh čeká další zajímavé oživení. Do tuzemska se totiž chystá tradiční německý výrobce METZ. Ten přichází s kompletním portfoliem chytrých televizorů postavených na platformě Google TV.

Od malých po velké, od LED po OLED

METZ do Česka vstupuje se širokým portfoliem televizorů různých velikostí i technologií. V nabídce najdete modely s úhlopříčkami od 43 do 75 palců, přičemž zajímavostí je i přenosná 24palcová verze model 24MPE7000Z. Ta by měla být jednou z nejkompaktnějších chytrých televizí na trhu. Co se týče technologií, značka se nesoustředí jen na jednu kategorii. V portfoliu najdete klasické LED televizory, ale i pokročilejší varianty s QLED+, Mini LED nebo prémiovými OLED panely. Nejprodávanějším modelem by se podle výrobce měla stát řada televizorů MQE7600Z.

Aktuální nabídka a ceny

V první vlně METZ nabízí několik zajímavých modelů. Základní řadu MQE7600Z tvoří QLED televizory ve velikostech 43″ (8 490 Kč), 50″ (11 090 Kč) a 65″ (16 190 Kč). Všechny nabízí 4K rozlišení, podporu HDR10+ a Dolby Vision či trojici HDMI portů.

Vyšší řada MQE8000Z přidává 100/120Hz panel a je dostupná v 65″ (22 990 Kč) a 86″ variantě. Zajímavostí je i prémiový 75″ model 75MNE9000Z s Mini LED podsvícením a lokálním stmíváním za 33 990 Kč.

Unikátní je 24″ přenosný model 24MPE7000Z za 7 190 Kč. I přes kompaktní rozměry nabízí Full HD rozlišení, podporu HDR10 a samozřejmě také kompletní Google TV. Omezit se musíte pouze na jeden HDMI port.

Ve výbavě všech modelů nechybí:

Google TV včetně hlasového ovládání a Chromecastu

Podpora Dolby Atmos a dalších audio formátů

DVB-T2/S2/C tuner pro příjem všech typů vysílání

Antireflexní úprava displeje pro lepší sledování

Všechny uvedené ceny jsou již po slevě v rámci aktuální Black Friday akce na Alze, kde se budou televizory prodávat exkluzivně. METZ tak hned při vstupu na český trh útočí velmi zajímavým poměrem cena/výkon.

