Pražské metro už má kompletní pokrytí daty na jedné z linek

Snaha českých mobilních operátorů a společnosti CETIN má za sebou v rámci budování datové infrastruktury v tunelech pražského metra další velký milník. Jedna z linek už má v tuto chvíli kompletní LTE či 5G pokrytí mezi oběma koncovými stanicemi. Jedná se o zelenou trasu A, kde již mohou cestující telefonovat či datovat v celém úseku od Nemocnice Motol po Depo Hostivař. Jedinou výjimku tvoří samotná metro stanice Jiřího z Poděbrad, do které se síť dostane po dokončení modernizace a vybudování výtahů.

“K úplnému pokrytí pražského metra signálem LTE zbývá 5 stanic: Střížkov, Prosek, Letňany na lince C, Rajská zahrada a Černý most na lince B. V další fázi bude dokončeno pokrytí linky C, operátoři v současnosti pracují už na Střížkově a Proseku, a jako poslední zůstane linka B. Realizace je předpokládána do konce letošního roku,” zopakoval harmonogram následujících kroků Dopravní podnik hl. m. Prahy na svém webu.

V jakém úseku vám signál nejvíc chyběl / chybí?

Zdroj: DPP