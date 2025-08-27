Meta Quest 3S poprvé v Česku pod 8 tisíc! Špičkový VR headset můžete používat na hraní i práci Hlavní stránka Zprávičky Meta Quest 3S poprvé v Česku spadl pod hranicí 8 000 Kč - na Heurece je dostupný již od 7 899 Kč Jedná se o špičkový VR headset s procesorem Snapdragon XR2 Gen 2 a obnovovací frekvencí až 120 Hz Přináší dvojnásobný výkon oproti Questu 2 a se 128GB úložištěm nabízí nejlepší poměr cena/výkon na trhu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Toužíte po kvalitním virtuálním zážitku, ale nehodláte utratit více než 10 tisíc korun? Máme pro vás skvělou zprávu – Meta Quest 3S, dostupnější varianta vlajkového modelu Meta Quest 3, je nyní v České republice k dispozici na Heurece od pouhých 7 899 Kč. Jedná se o historicky nejnižší cenu, za kterou si můžete pořídit moderní VR headset s barevným průhledem a výkonným procesorem Snapdragon XR2 Gen 2. Co nabízí Meta Quest 3S za tuto cenu? Meta Quest 3S je samostatný VR headset, který nepotřebuje připojení k počítači (i když to umožňuje). 128GB úložiště poskytuje dostatek prostoru pro desítky her a aplikací. Headset využívá výkonný procesor Snapdragon XR2 Gen 2, který poskytuje dvojnásobný výpočetní výkon GPU ve srovnání s předchozí generací Meta Quest 2. Displej nabízí rozlišení 1832 × 1920 pixelů na jedno oko a obnovovací frekvenci až 120 Hz, což zajišťuje plynulý obraz bez trhání. Důležitým vylepšením oproti Quest 2 jsou barevné průhledové kamery, které umožňují kvalitní zážitek ze smíšené reality (mixed reality). Díky nim můžete vidět svět kolem sebe a zároveň interagovat s virtuálními objekty. Stejný výkon jako u dražšího Quest 3 Ačkoliv je Meta Quest 3S výrazně levnější než Quest 3 (ten se u nás prodává za více než 13,5 tisíce), pohání jej stejný procesor Snapdragon XR2 Gen 2. V kombinaci s 8 GB RAM poskytuje dostatečný výkon i pro graficky náročnější hry jako Batman: Arkham Shadow nebo Metro Awakening. Jediným kompromisem jsou Fresnelovy čočky místo pokročilejších pancake čoček, které najdete v dražším modelu Quest 3. Výdrž baterie je překvapivě lepší než u dražšího modelu – Meta uvádí až 2,5 hodiny na jedno nabití, zatímco Quest 3 vydrží přibližně 2,2 hodiny. Je to dáno především nižším rozlišením displeje, které spotřebovává méně energie. ZOBRAZIT NABÍDKY NA HEUREKA.CZ Ideální pro hráče i začátečníky Meta Quest 3S není jen headset pro sledování filmů nebo prohlížení aplikací – je to také herní systém. Panel disponuje obnovovací frekvencí až 120 Hz v herním režimu, což oceníte při hraní akčních her. Díky přiloženým Touch ovladačům získáváte přesné a spolehlivé ovládání, které funguje i při rychlých pohybech. Pro připojení k výkonnému PC můžete využít kabel nebo bezdrátové připojení přes Wi-Fi 6E. To vám umožní hrát nejen hry z oficiálního Meta obchodu, ale také tituly ze Steamu a dalších platforem. Díky režimu ALLM (Auto Low Latency Mode) se headset automaticky přepne do herního režimu s nízkým vstupním zpožděním při připojení herní konzole nebo PC. Kvalitní zvukový zážitek Zvuk je nedílnou součástí komplexního zážitku a Meta Quest 3S v tomto ohledu rozhodně nezklame. Headset je vybaven stereo reproduktory, které poskytují prostorový zvuk s Dolby Atmos. Zvuk je na poměry vestavěných reproduktorů překvapivě dobrý, ale pro maximální zážitek doporučujeme připojit kvalitní sluchátka. Obrovská knihovna aplikací a her Meta Quest software platforma existuje již pět let, takže nabízí rozsáhlou knihovnu VR a XR aplikací a her. K dispozici jsou stovky zážitků, včetně titulů jako Amid Evil VR, Among Us VR, Beat Saber, Cities: Skylines VR, Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 1 a 2, Hitman VR, Metal Hellsinger VR, Synth Riders a VRChat. Knihovna neustále roste a s každým měsícem přibývají nové tituly. KOUPIT META QUEST 3S ZA 7 899 KČ Kompromisy a omezení Největší slabinou Meta Quest 3S ve srovnání s Quest 3 jsou vestavěné Fresnelovy čočky. Na rozdíl od téměř úplně čistých pancake čoček Quest 3 mají Fresnelovy čočky Quest 3S pouze malý sweet spot (tedy oblast ve středu, kde je obraz naprosto ostrý). Ostrost se směrem k okrajům výrazně snižuje. Dalším problémem je nastavení interpupilární vzdálenosti. Quest 3S nabízí pouze tři pevná nastavení (58, 63 a 68 milimetrů). Pro jejich změnu musíte sáhnout do headsetu a posunout čočky prsty. Pokud máte jinou interpupilární vzdálenost, může být obtížné dostat malý sweet spot Fresnelových čoček nad vaše zornice. Hodnocení uživatelů a recenze Meta Quest 3S je v zásadě slušný samostatný VR headset, který je v této cenové kategorii naprosto bezkonkurenční. Nabízí solidní sledování pohybu, obrovskou knihovnu her a zážitky smíšené reality díky (trochu zašuměnému) průhledovému režimu. ZOBRAZIT NABÍDKY NA HEUREKA.CZ Bezkonkurenční poměr cena/výkon na českém trhu S cenou 7 899 Kč na Heurece představuje Meta Quest 3S aktuálně nejlepší poměr cena/výkon na českém trhu. Pokud hledáte svůj první VR headset nebo upgrade ze starší generace Quest 2, Meta Quest 3S je jednoznačně nejlepší volbou v této cenové kategorii. Kombinace výkonného procesoru, kvalitního displeje, barevných průhledových kamer a příznivé ceny z něj dělá nabídku, kterou na trhu jen těžko přehlédnete. ⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob! Co říkáte na možnost pořídit si kvalitní VR headset za méně než 8 000 Kč? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Meta Meta Quest 3S slevy virtuální realita vr Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. 